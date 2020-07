Ontinyent inaugura una Oficina d’Economia Verda per facilitar l’estalvi energètic i econòmic a la ciutadania

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, inaugurava aquest dilluns la nova Oficina d’Economia Verda municipal, amb l’objectiu de facilitar l’estalvi energètic i econòmic a la ciutadania al temps que es dinamitza el Mercat Municipal”, on es troba ubicada i prestarà servei.

En l’acte, que comptava també amb la participació de les regidores de Sostenibilitat, Sayo Gandia, i Govern Obert, Natàlia Enguix, l’alcalde explicava que l’Oficina d’Economia Verda “centralitza en un lloc tota la informació al voltant de recursos i accions que poden ajudar a les famílies a estalviar en consum energètic i concórrer a subvencions relacionades amb estes qüestions. Un espai que a més és una aposta per posar en valor els nostres recursos naturals, per la cura del medi Ambient i per dotar d’un nou servei al Mercat Municipal”, manifestava.

La regidora de Sostenibilitat, Sayo Gandia, explicava que el treball dels tècnics de l’Oficina d’Economia Verda tindrà 5 grans eixos i apartats. El primer serà oferir informació i consells sobre qüestions com reducció del cost elèctric, com ara aprofitar les tarifes més òptimes de connexió a la xarxa elèctrica i consum responsable (tarifa amb discriminació horària, bono social, etc). Altres grans eixos serà l’estalvi d’aigua, un punt al que es comptarà amb el recolzament d’Egevasa, l’empresa gestora de l’aigua potable a Ontinyent.

El tercer gran apartat serà la gestió de residus, amb qüestions com les modificacions previstes a la recollida de residus i l’aposta pel sistema porta a porta per a la totalitat d’aquestos. Altre punt d’interès serà el foment de la mobilitat sostenible i la realització de campanyes per promoure l’ús de la bicicleta i els desplaçaments peatonals; i finalment facilitar informació al voltant del programa de voluntariat mediambiental de l’Ajuntament i del treball que fan les associacions que forment part del Consell de Medi Ambient.

Gandia explicava que qüestions com els sistemes d’autoconsum o autocompostatge; l’estalvi que es pot obtenir al rebut del COR per reciclar; subvencions per instal·lar dispositius que afavorisquen l’estalvi d’aigua i electricitat o activitats d’educació ambiental també tindran cabuda en esta Oficina, on es comptarà amb la participació i ajuda de les diferents empreses que porten a terme la gestió dels diferents serveis.

La regidora explicava que per fer ús de l’Oficina serà necessari concertar cita prèvia al telèfon 697.85.44.65, i destacava que “en definitiva volem formar i informar a la ciutadania sobre qualsevol dubte que puga tenir sobre estes qüestions. L’aposta per la sostenibilitat pot ser també avantatjosa per a l’economia de les persones, i amb esta Oficina anem a demostrar-ho”, concloïa.