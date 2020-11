Ontinyent incorporarà 7 nous agents a la Policia Local en 2021 i càmeres portàtils de gravació personal

L’Ajuntament d’Ontinyent incorporarà 7 nous agents a la Policia Local en 2021, any en el que a més a més la plantilla del cos policial va a comptar amb nous equipaments per dur a terme la seua tasca. El regidor de Seguretat Ciutadana, Pepe Gandia, ha explicat que en el pressupost municipal que s’aprovarà en breu per al proper any “ens permetrà seguir avançant en el camí encetat per modernitzar la Policia Local, i que aquesta tinga millor mitjans per prestar servei a la ciutadania”.

Pepe Gandia explicava que els nous agents s’incorporaran en base a una oferta pública d’ocupació les proves de la qual s’estan efectuant ara, trobant-se ja a la seua recta final amb un total de 31 finalistes dels 160 candidats i candidates presentats inicialment. Una volta finalitzat el procés, s’espera que els nous 7 agents s’incorporen al primer trimestre de 2021, completant la seua formació amb accions especifiques ja al si de la plantilla del cos policial.

Per altra banda, el regidor recordava que als últims anys s’ha adquirit jupetins antibala, pistoles tàser, un nou etilòmetre o un dispositiu drogotest, a més de renovar-se la flota de vehicles apostant pels cotxes híbrids i incorporant els kits portàtils TETRA, el nou sistema de radiocomunicacions que permet millorar la resposta davant les emergències. Igualment, a través de la regidoria s’ha modernitzat la senyalització vertical i horitzontal al nucli urbà.

Ara, comptant amb una partida d’al voltant de 200.000 euros al projecte de pressupostos per a 2021, es dotarà al cos policial de nous equipaments com dos grans pantalles que s’integraran al sistema TETRA i que permetrà localitzar als agents i els vehicles en temps real al terme de manera més rápida, per tal d’agilitzar la resposta a les emergències i situacions on es requerisca la seua presencia. A més a més, els agents comptaran amb càmeres portàtils de gravació personal que portaran al pit i podran activar quan la situació ho requerisca; tablets que els permetran fer consultes sobre dades de manera més directa; o un nou sistema de gestió de denúncies amb dispositius portàtils que permetrà agilitzar els processos, sistema que comptarà amb el finançament del programa EDUSI cofinançat amb fons FEDER de la Unió Europea.

A més a més, es dotarà a la Policia d’un sonòmetre propi (fins ara es venia emprant el de l’Oficina Tècnica Municipal), així com d’una moto scooter elèctrica que funcionarà com a prova per anar renovant la resta de motocicletes de la Policia si el resultat es favorable. Pepe Gandia destacava que “si els agents tenen millors mitjans podran optimitzar el temps i donar una resposta més àgil i millor a les necessitats de la ciutadania, que és l’objectiu d’esta aposta per la modernització del cos”, concloïa el regidor.