Ontinyent promourà la implantació de comerços al centre històric amb ajudes de fins el 75% del lloguer de locals

L’Ajuntament d’Ontinyent ha augmentat al 75% l’ajuda al lloguer de locals comercials de nova activitat al centre històric. És una de les principals novetats de la nova convocatòria d'ajudes municipals per a l'arrendament de naus i locals, publicada al Butlletí Oficial de la Província de València, per a la que es poden presentar sol·licituds fins al proper 9 de novembre.

El regidor de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda, explicava que estes ajudes, que s’han vingut oferint als últims anys dins del paquet de mesures municipals per afavorir l’activitat econòmica, “tenen enguany alguns canvis per tal de reforçar algunes línies específiques d’acció, com en aquest cas el suport a les noves activitats al centre històric, però al mateix temps ampliant l’abast a tot el casc urbà, a més de mantenir l’ajuda als polígons”.

Així, mentre als anys anteriors només es podia demanar estes subvencions les persones físiques o jurídiques que iniciaren una activitat empresarial als polígons o als carrers Maians, Josep Melcior Gomis, Plaça Sant Domingo i Alcalde Paco Montés; ara es pot accedir a tot el casc urbà, tot i que amb percentatges diferenciats: Els locals situats al centre històric podran ser subvencionats fins al 75%; els situats als polígons industrials fins al 50%; i els ubicats a la resta del nucli urbà al 25%.

El regidor subratlla que “són ajudes per a activitats empresarials prestades al llarg de 2021, però les empreses beneficiàries han d’haver iniciat esta activitat després del 1 de gener de 2020. Açò és així perquè l’objectiu es fomentar la nova activitat, les empreses que venen treballant des d’anys anteriors tenen al seu abast altres ajudes com les bonificacions de l’IBI per crear llocs de treball indefinits; les ajudes per a l’elaboració de catàlegs i la participació en fires i tot un seguit de possibilitats de les que es poden informar al departament de Promoció Econòmica”, recordava.

Altres requisits són que l’empresa dispose dels permisos o habilitació necessària per a l'exercici del'activitat a la data de finalització del termini per a presentar les sol·licituds; o que els locals per als quals se sol·licita l’ajuda estiguen ubicats en planta baixa amb accés directe des de la via pública o integrats en establiments de comerç agrupat. Les bases completes es poden consultat a la web municipal www.ontinyent.es a l’apartat ajuntament-arees-promoció econòmica-subvencions, i les sol·licituds es poden presentar a través de la seu electrònica, també accessible des de la web municipal.