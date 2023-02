Oriola nomena Fill Adoptiu a Joan Manuel Serrat per la divulgació de l'obra de Miguel Hernández

Joan Manuel Serrat Teresa ha sigut nomenat Fill Adoptiu d'Oriola com a reconeixement a la contribució que fa des de fa més de 50 anys al coneixement de la poesia i dels grans valors culturals i en favor de la convivència democràtica que caracteritzen l'obra i vida del poeta oriolà Miguel Hernández. Un nomenament que ha tingut lloc en un emotiu acte institucional celebrat divendres al Teatre Circ Atanasio Díe Marín d'Oriola, amenitzat amb la lectura dels poemes de Miguel Hernández i les melodies que el cantautor català ha dedicat durant més de 50 anys al poeta universal oriolà.

L'esdeveniment ha comptat amb la presència de la corporació municipal, a més del President de la Generalitat, Ximo Puig, Josefina Bueno, consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital , autoritats municipals, provincials, autonòmiques, nacionals i europees, a més dels ciutadans i ciutadanes d'Oriola impulsors d'aquest nomenament i veïns i veïnes de la ciutat. Ana Gómez Pardo, representant del col·lectiu impulsor d'aquesta iniciativa, ha agraït a l'Ajuntament la seua gran predisposició des de l'inici i a Joan Manuel Serrat, la seua labor per difondre la poesia “del nostre poeta més universal. Has proclamat per tots els escenaris del món que recordar a Miguel Hernández era un deure d'amor i amor amb amor es paga”.

Antonio Sánchez, regidor de Festivitats, ha sigut l'encarregat de donar lectura de l'acta oficial de nomenament a Joan Manuel Serrat com a Fill Adoptiu: “Nomenar com a Fill Adoptiu de la Ciutat d'Oriola al Senyor Don Joan Manuel Serrat Teresa, per tan assenyalada trajectòria professional, que ha facilitat al llarg d'aquests últims cinquanta anys que els versos i la inspiració del poeta oriolà Miguel Hernández arribaren a un públic internacional”. L'edil ha posat en valor que aquesta distinció haja sorgit per iniciativa popular per tant és “del poble i per al poble” i ha destacat la figura de Joan Manuel Serrat per “la contribució, com a artista, a la música i, com a persona a la defensa de valors i qüestions que hui donem per descomptats, però que durant molt de temps van romandre en la foscor, en la clandestinitat i en l'exili”.

Per part seua, Carolina Gracia, alcaldessa d'Oriola, que ha entregat al cantautor la placa commemorativa del nomenament, ha afirmat que amb l'acte celebrat s'obri “una nova senda d'exaltació de l'obra i el missatge del nostre poeta. Del poeta del poble” i ha destacat que “Miguel Hernández va escriure a la llibertat, a l'amor, a la fam, a l'amic perdut. Els seus poemes són intensitat, com ho va ser la seua vida. Es mereixia viure el que no se li va permetre” i “112 anys després del seu naixement, Orihuela el té molt present”.

Així mateix ha agraït al cantautor la seua contribució a difondre l'obra del poeta oriolà per tot el món “beneïda l'hora en la qual vas decidir que l'obra de Miguel Hernández mereixia ser cantada. Que mereixia ser gaudida en tots els pobles d'Espanya, a Llatinoamèrica. A tot el món. I amb ella, el nom d'Oriola. Joan Manuel, considera't veí d'Oriola. Considera't paisà de Miguel Hernández”.

Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana ha destacat les “vides paral·leles” que uneixen les trajectòries de Miguel Hernández i Joan Manuel Serrat. “A Miguel, la vida el va fer poeta” i a Joan Manuel Serrat “la vida el va fer cantar”, ha assenyalat el responsable de l'executiu valencià en ressaltar que “la grandesa de Serrat resideix a haver sigut fidel al major llegat de Miguel Hernández” en l'adaptació musical dels seus poemes, que igual que l'obra hernandiana, hui forma part del patrimoni cultural comú. A més d'assenyalar que amb aquest reconeixement “Orihuela uneix encara més el que ja estava unit per sempre, el cor de Miguel i la veu de Joan Manuel”.

Per part seua, Joan Manuel Serrat, s'ha mostrat agraït per “aquest gest fraternal i generós que tenen amb mi fent-me fill adoptiu de la ciutat”. Serrat ha assegurat que “va ser la contundència dels seus versos redons i frescos, com si hagueren sigut escrits ahir i la musicalitat de la seua poesia el que em va espentar a posar-los música i cantar-ho. Miguel Hernández és un poeta manifestament musical, els seus versos que canten i et fan cantar”.

Així mateix, ha afirmat que aquesta nit des d'Oriola, “el seu poble i el meu” rendeix un homenatge “al xiquet cabrer, a l'amic esqueixat, a l'amant exiliat, al pare orfe, a la víctima de les presons de la dictadura” però també, ha assegurat “i sobretot al poeta que per damunt de totes les coses estimava la poesia, la llibertat i la vida”.