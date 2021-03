Parc Sagunt compra 300.000 metres quadrats de sòl per cinc milions d'euros per a la seua ampliació a la fase II

Parc Sagunt ha formalitzat la compra de 300.000 metres quadrats de sòl, de mutu acord amb els propietaris i propietàries de les parcel·les, per a dur a terme la seua ampliació a la fase II. Per aquests terrenys, el parc ha pagat un preu que ronda els cinc milions d'euros, que atén els imports màxims fixats pel consell d'administració, en funció de la mena d'aprofitament de cada sòl.

La secretària autonòmica de Finançament i Model Econòmic, María José Mira, ha detallat que les operacions es realitzen de mutu acord amb els propietaris dels terrenys, que han acollit "molt bé" les propostes de la Generalitat, ja que en el preu de compra "se'ls valora la collita que tinguen en l'actualitat i se'ls paga per ella".

"Al mateix temps, els permetem continuar cultivant les parcel·les fins que siguen ocupades per a l'execució del nou desenvolupament del parc", ha afegit, segons ha informat la Generalitat en un comunicat. Mira ha avançat que la previsió és realitzar "bastants" compres. "Aquesta setmana hem citat a propietaris de més de 100 parcel·les per a agilitar al màxim l'adquisició d'aquesta mena de sòl i iniciar com més prompte millor la urbanització del parc i la venda de terrenys a empreses", ha assenyalat.

El pla especial de Parc Sagunt II va eixir a informació pública el passat 5 març. La decisió de dur a terme una nova fase naix dels acords adoptats pel consell d'administració del parc que, davant la "pràctica inexistència" de parcel·les disponibles, ja que Parc Sagunt I es troba venut en un percentatge superior al 93%, va autoritzar la compra de nous terrenys.

Per a dur a terme la fase II, Parc Sagunt té prevista la compra d'una superfície de 5.600.000 metres quadrats, "la qual cosa permetrà disposar de sòl industrial abundant i de qualitat per a l'establiment de noves empreses". D'aquesta manera, "es garanteix espai a totes aquelles empreses que vulguen establir-se en la zona", ja que això "suposa un impacte directe en la creació d'ocupació i riquesa en el nostre territori", ha afirmat la secretària autonòmica Model Econòmic i Finançament.