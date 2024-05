El Ple de Vila-real avala destinar 541.000 euros a convenis amb entitats i inversions urgents

El Ple de l'Ajuntament de Vila-real ha aprovat la modificació de crèdits amb càrrec a romanents de tresoreria per import de 541.619 euros amb la finalitat de garantir inversions urgents i injectar liquiditat a entitats que necessiten els seus convenis i no poden esperar a l'aprovació del nou pressupost de 2024.

La regidora d'Hisenda, Sabina Escrig, ha explicat que l'equip de govern ha elevat de nou al Ple aquest expedient de crèdits extraordinaris, després d'haver reduït algunes de les partides incloses en la modificació de crèdits que no va poder ser aprovada en el passat Ple ordinari, unes partides que s'inclouran en el nou pressupost.

La modificació de crèdits, aprovada amb els vots a favor de PSPV, Vox i el regidor no adscrit Manu Rubert, i l'abstenció de PP i Compromís, contempla inversions urgents com la millora de la seguretat en el Gran Casino (75.141 euros); la climatització de l'escola infantil El Solet (63.787,57 euros); l'adquisició de motos de la Policia Local (14.520 euros); substitució de sistemes de deshumectació de la piscina Yurema Requena (99.267 euros); i obertura del carrer Xàtiva (31.904,19 euros). Sobre aquest tema, Escrig ha explicat que aquests projectes “necessiten d'un període de tramitació” i per això era urgent la consignació de crèdit per a poder executar-los com més prompte millor. Així mateix, la modificació de crèdits contempla els següents convenis: 750é aniversari de la parròquia Arxiprestal Sant Jaume (15.000 euros); Comissió de Penyes (70.000 euros); Càtedra d'Activitat Física i Oncologia, investigació (24.000 euros); conveni Càtedra d'Activitat Física i Oncologia, materials (6.000 euros); Associació Cultural Flamenca Andalusa (25.000 euros); Junta Central Setmana Santa (37.000 euros) i Ashiovi (80.000 euros).

“Els convenis de col·laboració amb les entitats que ens ajuden en el dia a dia de la ciutat són tots necessaris però amb els pocs romanents que teníem considerem que era necessari avançar els d'aquelles entitats que tenen menys pulmó o que celebren activitats en aquesta primera part de l'any i necessiten aquesta col·laboració com més prompte millor”, ha explicat Escrig, qui ha subratllat la importància d'aprovar la modificació de crèdits perquè “la ciutat puga continuar avançant”.