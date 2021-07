La policia de Torrent passa de 77 denúncies per realitzar botellons a 5 gràcies a l'ús de drons

L'operatiu establit per l'Ajuntament de Torrent per a evitar aglomeracions i botellons en les zones del Vedat ha començat a donar resultats i ha permés evitar que molts grups de joves ocupen aquestos llocs.

Especialment destacable ha sigut l'ús d'un dron amb il·luminació per a la vigilància aèria i amb la finalitat de detectar grups de persones, la qual cosa ha resultat ser un element important per a dissuadir als grups, així com la presència policial en cadascun dels punts.

Segons s'ha afirmat des del cos de la Policia Local, s'han detectat intents de botelló que es van aconseguir dissuadir gràcies a la presència de les patrulles en les zones. Tots els controls de prevenció d'aglomeracions que es van iniciar a principi de mes han tingut el seu efecte, amb una disminució de les denúncies de consum d'alcohol en la via pública en l'última setmana. Durant aquest cap de setmana, s'han realitzat 5 denúncies, per consum d'alcohol en la via pública, 72 menys que la setmana anterior.

En l'operatiu, es van establir punts fixos de vigilància en les zones confrontants als locals de restauració i camí del Romeral, així com patrulles itinerants que cobrien les àrees recreatives i altres punts susceptibles de reunions.

“Els controls es continuaran mantenint tant en el Vedat com en la resta de la ciutat. El seu objectiu no és només evitar les reunions en moments de pandèmia, sinó també reduir el risc d'incendis en una zona boscosa com el Vedat”, ha declarat la regidora de Seguretat Ciutadana, Inma Amat.