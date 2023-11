El Pont del Bimil·lenari d'Elx serà el primer pont intel·ligent a nivell europeu

La setmana passada van començar a Elx els treballs de millora de la seguretat en el Pont del Bimil·lenari. L’actuació se centra en el canvi de biones per unes altres intel·ligents que a través de panells led i un sistema d’alarma avisaran quan existisquen retencions de trànsit o accidents, alhora que a la Policia Local. L’objectiu, segons l’edil de Serveis Públics, Claudio Guilabert, és convertir este pont en el primer intel·ligent en l’àmbit europeu.

Alhora, es dotarà d’un pas de vianants també intel·ligent a l’entrada del pont. “Este és un pas important per a la redefinició del pont i del municipi com un referent quant a Smart City”, ha subratllat Guilabert, qui ha apuntat que altres ciutats estan interessades en este tipus de tecnologia patentada per l’empresa adjudicatària.

L’actuació compta amb una inversió de 310.000 euros i els treballs conclouran a mitjan mes de desembre. Segons l’edil, existeix el compromís de l’Ajuntament i l’empresa de concloure les obres abans de final d’any en tractar-se d’una obra subjecta al 50% als fons europeus. “Si no es conclou en el que queda de 2023, ho haurà d’assumir íntegrament l’Ajuntament d’Elx”.

L’edil ha assenyalat a més que ja treballen en la pròxima convocatòria dels fons Next Generation, molt lligats a este concepte de ciutat intel·ligent. “Estem traçant un programa d’actuacions perquè Elx siga una de les ciutats punteres en la captació d’estos fons de la Unió Europea”.