El Port de Catarroja connectarà amb una via verda amb el Tancat de la Pipa

La regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament de Catarroja ha encarregat un avantprojecte per a crear una ruta verda que connecte el Port de Catarroja amb el Tancat de la Pipa. El projecte ha de fer compatibles els dos usos que té la zona: el del cultiu de l'arròs i tots aquells vinculats a l'Albufera i a la marjal: els passejos en barca (gran part del trajecte discorre en paral·lel a la séquia del Port), el turisme gastronòmic i paisatgístic, l'esport i totes les activitats vinculades amb la natura i de les quals el Tancat de la Pipa n'és un referent.

Este tram del Camí del Port, que discorre des de la caseta d'Aznar i que travessa tancats com el de l'Alfafarenc o el de la Sardina, és un camí rural que necessita una intervenció integral amb una doble finalitat: d'una part, millorar i garantir la seguretat del trànsit dels vehicles agrícoles (no oblidem que és el pas de molta maquinària necessària per al cultiu de l'arròs); i d'una altra part, crear un corredor verd que facilite el pas dels vianants i ciclistes que visiten el Port, la marjal i el Tancat de la Pipa.

“Amb aquest projecte busquem millorar un espai d’alta valua, com és el Port de Catarroja sense oblidar la seua singularitat ni el motor del mateix que són els nostres productors que any rere any col·laboren a protegir el terreny”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja. “Donar vida al parc, mantindre el seu ús tradicional i obrir a la ciutadania un espai com és el Tancat de la Pipa converteix aquest projecte en un atractiu significatiu”, explica Martí Raga, regidor d’Urbanisme.

Este projecte se suma al Pla Especial del Port de Catarroja, ja adjudicat i que definirà els usos i el futur del nostre espai més emblemàtic, i que permetrà connectar-lo amb l'altre gran pol d'atracció que és el Tancat de la Pipa.