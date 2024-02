El primer cas del virus de la Llengua Blava a Oriola obliga a vacunar a totes les vaques i ovelles de la província d'Alacant

La Conselleria d’Agricultura Ramaderia i Pesca ha confirmat un primer cas del serotip 4 del virus de la llengua blava a Orihuela (Alacant), després de rebre la notificació del Laboratori Central de Veterinària d’Algete del Ministeri d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del resultat positiu d’una mostra en una explotació de boví al municipi d’Oriola.

La Conselleria d’Agricultura ha posat en marxa de manera immediata mesures de prevenció, vigilància i control en la zona per a previndre la difusió de la malaltia, tal com recull el Pla anual zoosanitari del 2024. A més, ha instaurat la vacunació obligatòria enfront del serotip 4 del virus de la llengua blava per a tots els animals de més de 3 mesos de les espècies ovina i bovina en tota la província d’Alacant. Per a fer-ho, es durà a terme una actuació d’emergència per a la compra de les 120.000 primeres dosis de la vacuna.

Així mateix, Agricultura recorda l’obligació de la comunicació als servicis veterinaris oficials de qualsevol sospita clínica compatible amb la malaltia. S’ha procedit, així mateix, a la notificació oficial a la Comissió Europea, la resta de comunitats autònomes i els sectors implicats.

La circulació del serotip 4 del virus s’ha detectat en una explotació sentinella de boví, en el marc de la vigilància activa establit a través del Programa nacional de vigilància, control i erradicació de la llengua blava, que inclou la detecció precoç a través del seguiment i control d’animals sensibles situats en explotacions sentinelles.

La llengua blava, o febra catarral ovina, és una malaltia vírica, de la família Reoviridae, que es transmet mitjançant mosquits del gènere Culicoides i que afecta remugadors salvatges i domèstics, però que en cap cas afecta les persones. La gravetat de la malaltia en els remugadors varia segons l’espècie i el serotip.

La comarca del Baix Segura es troba localitzada en zona lliure de la malaltia. La província d’Alacant es troba en període estacionalment lliure (PEL) de vector, per la qual cosa els moviments dels animals susceptibles a la malaltia de la província no es veuran de moment afectats.