El projecte del Museu del Tèxtil Valencià a Ontinyent afegeix un Centre de Formació finançat amb fons europeus

El projecte definitiu del Museu del Tèxtil Valencià que s'alça a Ontinyent inclou un Centre de Formació municipal que serà finançat amb fons europeus. Així es confirmava aquest dimecres en l’acte de presentació pública del projecte, que tenia lloc a la nau ja construïda del Museu i on l’equip d’arquitectes Soler-Torró donaven detalls de l’actuació que es preveu iniciar en 2022.

L’acte també comptava amb les intervencions de l’Alcalde d’Ontinyent i President de la Fundació Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, Jorge Rodríguez; el President de Caixa Ontinyent, Pepe Pla; i el d’ATEVAL-CV, Pepe Serna; i reunia al voltant de 50 persones entre les quals es trobaven membres del Patronat de la Fundació Museu del Tèxtil, de la corporació municipal i representants de diverses associacions. En l’acte es repassava el projecte de l’actuació a executar en la nau més propera al riu Clariano, que juntament a la nau ja construïda tindrà ús com a espai expositiu i d’activitats. A més a més, es detallava com va a ser la nova edificació projectada, que estarà adjacent a aquesta, i que es preveu destinar a un espai formatiu que podrà donar cabuda a iniciatives que suposen un impuls per al teixit econòmic de la zona.

Segons explicaven Natxo Torró i Silvana Soler, l’edifici rehabilitat comptarà amb una planta semisótan de 28 m² de superfície construïda i una planta baixa de 608 m², on hi haurà dues grans sales de 383 i 138 m², porxo, cafeteria, escala i passarel·la. A l’obra nova hi haurà una planta baixa de 287 m² amb hall d’accés, recepció, distribuïdor, escala, magatzem, 3 aules, un pati de 31 m²; i 3 lavabos per a home, dona i persones amb mobilitat reduïda. En aquest nou edifici també hi haurà una primera planta de 251 m² amb sala d’usos múltiples, sala de reunions, 2 despatxos dos distribuïdors, un pati de 51 m², i 2 lavabos. En total, entre tots dos edificis, hi haurà 1175 m² de superfície construïda, als que s’afegirà un espai exterior a urbanitzar de 1.505 m².

El President de la Fundació Museu del Tèxtil i Alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, explicava que les obres van a comptar amb amb un pressupost de 1’1 milions d’euros per a la rehabilitació de la nau ja existent i prop de 500.000 per al nou edifici. En la part a rehabilitat es compta amb una subvenció de 400.000 euros de la Diputació de València més de 300.000 euros de la Unió Europea mitjançant l’Estratègia de Desenvolupament Urbà

Sostenible i Integrat (EDUSI) i al voltant de 300.000 euros de l’Ajuntament, tot i que s’ha demanat una subvenció del ‘Pla Conviure’ de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,d’ajudes a la reforma, rehabilitació i actuacions urbanes, per tal de cobrir esta despesa municipal. Rodríguez recordava que la Generalitat ja es va fer càrrec de 700.000 dels 910.000 euros que va costar la primera fase, i que la idea “és seguir fent el màxim d’inversions amb el mínim cost possible per a l’Ajuntament”.