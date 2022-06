Protesta a Ontinyent contra la retallada estival de sanitaris a l'interior mentre creix a centres de la costa

Milers de persones, prop de 4.000 segons fonts policials, han portetat aquest dimarts a Ontinyent contra el tancament de la planta de medicina interna de l’Hospital General de la ciutat, anunciat per la Conselleria de Sanitat des del proper 1 de juliol i durant tot l’estiu. La major concentració ciutadana viscuda a Ontinyent des dels atemptats del 11 de març de 2004 estava encapçalada per l’alcalde de la ciutat, Jorge Rodríguez, representants del Consell Veïnal i el Consell d’Inclusió Social (convocants de la protesta), així com alcaldes de municipis de la comarca, partits polítics, sindicats, associacions i ciutadania en general.

La manifestació, encapçalada per una gran pancarta de 5 metres de llarg amb el text “No a les retallades en sanitat a Ontinyent i comarca”, s’iniciava a les 20h a una Plaça de la Concepció plena de gom a gom, per a posteriorment recórrer els carrers Gomis i Maians fins arribar a la Plaça Major, front a l’edifici consistorial. Durant el recorregut, els i les manifestants llançaven diversos crits en defensa de la sanitat pública i contra el trasllat a la costa dels professionals sanitaris de les comarques de l'interior, després que el tancament de la planta de medicina interna haja coincidit en el temps amb l’anunci per part de la pròpia Conselleria de la contractació durant l’estiu de més de 7.000 professionals i el reforç a 56 centres sanitaris de la costa.

En arribar a la Plaça Major, es procedia a la lectura del Manifest en Defensa de la Sanitat Pública acordat en l’última reunió del Consell Veïnal i el Consell d’Inclusió Social, al qual es denuncien “atacs sense precedents” al sistema sanitari públic, com el tancament vespertí dels centres de salut i, al cas de la Vall d’Albaida, a la supressió del servei de la diàlisi, l’eliminació del servei de dermatologia, el desmantellament de l’atenció primària, i ara el tancament de la planta de medicina interna de l’Hospital d’Ontinyent.

Davant això, les persones i entitats participants de la manifestació demanen que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública prioritze i gestione correctament la sanitat pública; que es reconsidere el tancament de la planta de medicina interna de l’Hospital d’Ontinyent, i que no es tanquen els centres de salut d’atenció primària; que la Conselleria seguisca “exemples exitosos” d’altres comunitats autònomes on s’han allargat els contractes Covid fins a finals d’any; i que els ajuntaments i mancomunitats del departament de salut Xàtiva-Ontinyent facen seues aquestes reivindicacions i les traslladen a la Conselleria de Sanitat, “per tal de detenir a regressió en l’assistència sanitària que estan patint les comarques de l’interior de la Comunitat Valenciana”.