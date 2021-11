Protesta contra el projecte de la variant sud de Pedralba per la seua afecció al Parc Natural del riu Túria

Col·lectius conservacionistes i veïns de Pedralba es van manifestar aquest passat dissabte a València contra la construcció de la variant sud de Pedralba, un projecte que impulsa la Diputació de València i amb la qual es pretén traure la circulació d'uns 3.000 vehicles del nucli urbà.

La protesta es va realitzar davant la Diputació de València i les Corts i va estar convocada per l'Associació en Defensa del Paisatge de Pedralba, la Coordinadora per una Regió muntanyenca Viva i Ecologistes en Acció de la Regió muntanyenca, els quals assenyalen que d'executar-se "destruiria part del Parc Natural del Túria al seu pas per Pedralba".

Aquesta protesta va tindre lloc precisament abans que aquesta setmana concloga el procés expropiatori dels terrenys pels quals discorrerà la variant sud, malgrat existir diferents procediments oberts. Els participants en la protesta han reclamat que es convoque una taula de diàleg per a solucionar el problema del trànsit al seu pas per la localitat.

El projecte ha suposat una topada institucional entre la Diputació de València i la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Així el president de la Diputació, Toni Gaspar, ha arribat a remetre un escrit a la consellera en el qual li reclama "màxima celeritat" perquè es deixe clar “si el nou Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Túria (PORN del Túria) és aplicable i en quina mesura a les obres de la variant sud de Pedralba, que compten amb una Declaració d'Impacte Ambiental favorable prorrogada per la Conselleria fins a octubre de 2022”.