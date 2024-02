PSPV i Compromís acorden un pacte de govern en Alaquàs per garantir l'estabilitat municipal

PSPV-PSOE d'Alaquàs i Compromís per Alaquàs, han arribat a un acord per a la constitució d'un govern de coalició a Alaquàs. El document confirmat aquest dimecres per les direccions locals i assemblees d'ambdues formacions, recull tant la futura organització del nou govern com les línies d'actuació i principals mesures “per tal de fer possible noves polítiques de progrés que afavorisquen una millora en la vida dels nostres veïns i veïnes”.

Afirmen que el pacte està basat “en els principis de transparència, bon govern, austeritat de la despesa i defensa dels drets de la ciutadania”, i amb el qual “enceta un temps de créixer que, més enllà de les diferències evidenciades a l'inici de la legislatura, mira el futur amb una decisió ferma de fer una política de qualitat centrada en les persones com a resposta a les seues necessitats i que treballe per a garantir la igualtat d'oportunitats de totes les persones del nostre poble”.

D'acord amb el text subscrit, les dues regidores del grup Compromís s'incorporaran al govern municipal assumint Marta Murciano la regidoria de cultura, patrimoni i participació ciutadana i, Yasmina Pérez la regidoria de parcs i jardins, agricultura i horts urbans. Igualment, Marta Murciano s'incorporarà a la Junta de Govern. D'altra banda, l'empresa pública ALEM comptarà amb una conselleria delegada mancomunada per dues persones: una en representació del PSPV-PSOE i una altra per part de Compromís.

Les passades eleccions municipals van deixar al PSPV sense la majoria absoluta del ple, passant d'11 a 10, regidors, però mantenint-se una clara majoria per al conjunt de les forces de l'esquerra municipal amb les dues representants de Compromís. Expliquen així ambdues formacions que “tot i que s'intentà arribar a un acord per a formar govern, finalment les negociacions no van poder tancar-se amb èxit com a conseqüència de les diferents posicions pel que fa a la distribució de les àrees de gestió que pretenien les dues forces”.

Tot i això, després de la col·laboració durant les setmanes següents a les eleccions, es va fer possible la redacció d'un programa conjunt amb més de 70 mesures de govern que ara, “respectant esperit i lletra, el nou equip de govern es compromet a executar en el que resta de legislatura”. Aquest programa i acord per a governar es recull amb el nom de 'Pacte de l'Olivar' i “suposa un contracte amb els nostres veïns i veïnes per fer d'Alaquàs un poble millor, més just i més habitable”. El 'Pacte de l'Olivar' asseguren que “naix amb la voluntat de garantir l'estabilitat del govern municipal i l'aprovació d'uns pressupostos que facen possible el compliment de l'Acord”.

Tant l'alcalde i secretari general del PSPV d'Alaquàs, Toni Saura, com la cap de llista i portaveu de Compromís per Alaquàs, Marta Murciano, han manifestat la seua satisfacció per l'acord i esperen que aquest siga el punt de partida d'una relació basada en la col·laboració i el treball conjunt de les dues forces progressistes majoritàries a Alaquàs.