La rampa per a peixos del riu Palància reconnecta eficaçment la fauna piscícola

La rampa per a peixos construïda per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) sobre l'assut Fuentedel Nano, situat en el terme municipal de Teresa, funciona i així ho han demostrat els resultats obtinguts durant el mostreig realitzat per a comprovar la seua eficàcia. La franquejabilitat s'ha situat entorn del 80% i confirma el bon rendiment d'una infraestructura que servirà com a exemple per a futures actuacions en la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer.

Per a comprovar l'eficàcia i la utilitat d'aquesta rampa per a peixos, construïda en l'estiu de 2022 amb l'objectiu de facilitar el moviment de la fauna piscícola en aquest tram del riu Palància, es van instal·lar a la fi de l'any passat dos sensors en l'escala, aigües amunt i aigües avall de l'assut.

Aquests dispositius permeten la detecció de xicotetes etiquetes electròniques, inserides en la cavitat abdominal dels peixos, que emeten senyals quan són activades per un lector. “Gràcies a aquesta tecnologia hem pogut monitorar el moviment dels peixos sobre un recorregut de quasi cinc quilòmetres i comprovar si la infraestructura està sent efectiva. La veritat és que els resultats han sigut satisfactoris i podem prendre aquesta rampa com a exemple per a altres actuacions similars”, ha comentat Belén Piñol, directora dels treballs.

El total de marques implantades durant el mostreig va ser de 246 per a quatre espècies de peixos: la majoria van ser exemplars de truita comuna, seguides de la truita arc de Sant Martí, el barb mediterrani i huit individus d'anguila europea.

Els sensors van realitzar més de 520 deteccions corresponents a 40 individus diferents, “un percentatge molt alt en comparació amb estudis semblants realitzats en altres conques”. D'aquests 40 individus, 31 van interaccionar amb totes dues antenes i 23 van aconseguir completar l'ascens en el pas per a peixos. “Per tant, la franquejabilitat de l'estructura se situa entorn del 80%, una xifra molt positiva que demostra que la rampa per a peixos funciona com havíem previst”, ha subratllat la directora de les obres.

La construcció d'aquesta rampa per a peixos, que va reconnectar quasi set quilòmetres de riu, i l'estudi de la seua eficàcia permeten continuar amb el desenvolupament de les actuacions previstes en el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer 2022-2027, que té com a objectiu prioritari aconseguir el bon estat ecològic i global de totes les masses d'aigua de la Demarcació, tal com estableix la Directiva Marc de l'Aigua.