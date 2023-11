Recuperen a la Serra de Mariola l'espècie considerada com la més antiga de la Terra i que data del Triàsic

El Triops cancriformis, considerada un 'fòssil vivent' a l'ésser l'espècie més antiga coneguda i que data del període Triàsic, torna a les comarques alacantines.

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori ha habilitat la primera tolla amb Triops a l'entorn dels Caves d'Agres, en el Parc Natural de la Serra de Mariola.

El director general de Medi natural i Animal, Raúl Mérida, ha explicat que “es tracta d'un invertebrat emblemàtic en estanys temporals mediterranis i es considera l'animal viu més antic de la terra, ja que no ha patit canvis en el seu aspecte des del Triàsic”.

La Conselleria de Medi Ambient, a través del Servei de Vida Silvestre i Xarxa Natura 2000, ha dut a terme l'informe sobre la presència d'aquesta espècie en la Comunitat Valenciana.

Així, els Triops, que es coneixen popularment com ‘tortuguetes’, per la forma arredonida i inflada de la seua closca, són una espècie catalogada com a ‘vulnerable’ pel greu risc de desaparició en el litoral mediterrani. La seua forma recorda al gran cranc ferradura, però en realitat és un xicotet invertebrat branquiópodo, amb brànquies en les potes. En la seua closca s'observen tres ulls, la qual cosa li dona el seu nom científic.

El director general ha informat que “aquesta espècie ha protagonitzat un dels programes de cria en captivitat en les instal·lacions del Centre Aqüícola del Palmar (CAEP) i, en el que va d'any 2023, han fet eclosió un total de 1.331 larves en el laboratori del CAEP amb exemplars recollits a les Alcubles, Sinarques, Morella, Cabanes i Font de la Figuera”.

D'aquestes larves s'han obtingut 330 adults per a exposició i cria en els aquaris del CAEP, a més d'altres 205 adults criats en tancs exteriors de manera extensiva. D'aquests exemplars, 71 s'han cedit amb finalitats educatius i 100 s'han alliberat el medi natural.

Durant aquest any, personal de la Generalitat com el Centre Aqüícola del Palmar, agents mediambientals i parcs naturals, han localitzat 3 noves poblacions silvestres. En concret, dos a Aiora i una a la Font de la Figuera.

A més, s'han trobat ‘tortuguetes’ en 14 enclavaments amb presència coneguda en tota la Comunitat Valenciana, comprovant així el bon estat de les poblacions de l'interior, en 2023.

En relació amb les activitats educatives i de divulgació, en aquesta campanya han participat el Col·legi Sant Roc i la Fundació Victoria Laporta, al Parc Natural de Serra de Mariola, així com l'associació Interpreta Natura, al Parc Natural de Serra d'Espadà.

També s'han dut a terme activitats d'educació ambiental tant en la Fundació Limne, amb xarrades en col·legis i instituts, com en la Fundació Oceanogràfic amb l'exposició permanent en aquaris.