Riba-roja aprova un pressupost de 39'5 milions d'euros per a 2024

El ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat un pressupost de 39’5 milions d'euros per a enguany amb els vots a favor de l'equip de govern del PSPV mentre que el Partit Popular, Compromís i Vox s'han abstingut i Esquerra Unida-Podem ha votat en contra. L'executiu encapçalat per Robert Raga assegura que els comptes d'enguany “suposaran una consolidació i millora dels serveis públics que es presten als ciutadans”.

L'equip de govern de Riba-roja de Túria ha organitzat el pressupost d'enguany en quatre apartats, “amb una potenciació del teixit econòmic i les persones majors; els serveis públics que es mantenen i es milloren amb noves licitacions que es trauran a concurs públic; la seguretat ciutadana i el medi ambient i, finalment, les inversions municipals”.

La partida destinada als servicis públics de Riba-roja de Túria suposarà una inversió total de 14’3 milions d'euros que servirà per a millorar les prestacions als ciutadans durant el present any amb una atenció especial a la licitació de servicis essencials en el dia a dia de la localitat. Entre ells, destaquen el servici de recollida de residus sòlids urbans que es presta actualment amb 1’3 milions d'euros de licitació inicial, una quantitat que suposa duplicar les xifres actuals.

Un altre servici que es millorarà és el servici municipal de transport urbà que presta actual amb una externalització parcial per valor de més de 500.000 euros que permetrà continuar sent un servici públic de qualitat i gratuït per a tots els usuaris. Un altre dels servicis que es millorarà al llarg d'enguany a Riba-roja de Túria serà el de la jardineria, el pressupost de la qual s'incrementa en més d'un 10% per a consolidar-lo i millorar-lo.

Els comptes dels servicis públics se centraran, finalment, en els polígons industrials existents en el terme municipal, que s'elevaran fins a 1 milió d'euros, el doble que les actuals que s'estan duent a terme en estos moments. Este servici, pioner en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, se centrarà en el manteniment de les àrees industrials, amb especial atenció a la neteja, jardineria i la resta d'infraestructures que redundaran en una major comoditat per a les més de 2.000 empreses radicades en els polígons.

La Seguretat Ciutadana i el Medi Ambient és un altre dels puntals sobre els que pivoten gran part de les prioritats de l'actual executiu de Riba-roja de Túria, que destinarà 5’3 milions d'euros a estes partides, amb especial atenció a l'increment de la plantilla d'agents de la policia local i una millora substancial en els mitjans tècnics per a millorar el seu treball, a més de les mesures en matèria d'emergència climàtica a través del Pla Centinela, dotat amb 150.000 euros.

El teixit econòmic i les persones és una altra de les partides que es tindran en compte amb major atenció en el pressupost d'enguany, amb més de 2’5 milions d'euros previstos, amb un increment de les assignacions i ajudes econòmiques a entitats i associacions de l'àmbit de l'Educació, Esports, Servicis Socials i Cultura. A més, prop de 700.000 euros es destinen als servicis de càtering per a les persones majors i el servici d'atenció domiciliària (SAD). Les polítiques d'inclusió social, majors i igualtat serà un dels eixos més importants per als pròxims mesos.

Finalment, l'equip de govern del PSPV de Riba-roja de Túria completarà els comptes d'enguany amb unes inversions públiques de 1’5 milions d'euros previstos que s'uniran als més de 1’2 milions d'euros que s'han desenvolupat ja al llarg de l'exercici de 2023 amb diferents modificacions pressupostàries. Entre els conceptes que es duran a terme destaquen el manteniment dels servicis públics, les dotacions en urbanitzacions i les millores en el nucli urbà.

El ple municipal de Riba-roja de Túria ha aprovat, també, la plantilla de personal per a enguany amb els vots a favor de l'equip de govern del PSPV, l'abstenció de Vox i Compromís i el vot en contra del Partit Popular i Esquerra Unida-Podem.

El regidor d'Hisenda de Riba-roja de Túria, José Ángel Hernández, ha explicat que es tracta d'uns comptes “realistes i adequats a la realitat econòmica del nostre municipi que suposarà una millora en els servicis bàsics municipals dels nostres ciutadans, amb un nivell impositiu per als contribuents concorde a la millora de les prestacions municipals i el manteniment del nivell inversor que desenvoluparem al llarg dels pròxims mesos”.