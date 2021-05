Sagunt declara les seues platges com a lliures de fums

Les platges de Sagunt han sigut declarades lliures de tabac després que el Ple de la Corporació aprovara dijous adherir-se a la Xarxa de Platges sense Fum de la Comunitat Valenciana. Este projecte es canalitza com un instrument de conscienciació per a gaudir d'un entorn afavoridor per a la salut. Els objectius principals que perseguix són el de promoure i ajudar les persones a gaudir d'una vida sense tabac i a respectar el medi ambient. No té una finalitat recaptatòria i, per tant, no s'imposaran sancions. El delegat de Platges, Roberto Rovira, va presentar esta iniciativa que va ser aprovada amb els vots de PSOE, Compromís, IP, EU i Ciudadanos. PP es va abstindre i Vox va votar en contra.

Amb esta adhesió, l'Ajuntament es compromet a delimitar i definir les zones afectades, així com identificar-les i senyalitzar-les. Col·locarà cartells amb tota la informació anunciant la zona delimitada i el que implica ser platja sense fum. A més, es posaran papereres i cendrers en l'accés a les platges. D'altra banda, designarà persones mediadores (policies locals, socorristes, etc.) que hauran de realitzar una formació específica. Les platges proposades obtindran un distintiu (senyalitzador) que les acreditarà com a espais lliures de fum.

La Xarxa de Platges sense Fum de la Comunitat Valenciana és una iniciativa de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en col·laboració amb la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies a fi de procurar espais lliures de tabac per a la ciutadania. Esta iniciativa impulsada en 2020 s'entén com una necessitat en la promoció local de la salut, preservant la població i el territori dels efectes nocius del tabac i de les deixalles dels cigarrets.

La part argumentativa de l'acord plenari recull que el tabac s'està relegant dels espais comuns des de la llei de 2010, però considera necessari relegar-lo també dels espais públics d'oci i convivència: "A la Comunitat Valenciana, un 22,50% de la població major de 16 anys és fumadora i el tabaquisme produix 5.807 morts anuals. Així mateix, el tabac té un impacte en el medi ambient, les burilles dels cigars no són biodegradables i poden tardar 10 anys a destruir-se".