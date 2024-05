Transports formalitza per 2,1 milions la redacció del projecte de millora de connexió del nus de carreteres estatals a Sagunt

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha formalitzat per 2,1 milions d'euros la redacció del projecte de traçat i construcció per a millorar la seguretat viària i la connectivitat de l'autovia A-23 amb la V-23 i amb l'autopista AP-7, al seu pas per Sagunt, tal com s'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Les obres compten amb un pressupost estimat de 87 milions d'euros i es desenvoluparan entre els km 0 i 3,5 de la A-23; i entre els quilòmetres 471,5 i 475,5 de l'AP-7/A7. Se centraran en el redisseny de la geometria dels nusos existents i l'ampliació de plataformes de vies.

Amb aquesta actuació es reforçarà la seguretat viària i funcionalitat d'aquestes connexions. A més, es millorarà la connectivitat de l'entorn de Sagunt i Port de Sagunt amb la Xarxa d'Interés General de l'Estat, tant cap a l'interior i nord del país a través de la A-23 com cap al mateix Corredor Mediterrani nord/sud integrat per la A-7 i l'AP-7.

Igualment, es resoldria el problema de capacitat existent en el subtram de l'AP-7/A-7 que discorre entre l'A-23 i Sagunt nord, que s'integra en la circumval·lació de Sagunt, sent aquest l'únic tram del corredor mediterrani, juntament amb el By-pass de València del qual és prolongació, en el qual totes dues vies d'alta capacitat discorren solapades sense alternatives paral·leles.

Característiques tècniques de l'actuació

S'actuarà tant en els dos nusos (connexió A-23 amb V-23 i connexió A-23 amb AP-7/A-7), redissenyant la geometria dels seus ramals, de manera que es milloren i prioritzen els moviments principals, desconnectant els secundaris. També en el tram inicial de la A-23, ampliant la seua plataforma amb els trenats necessaris en la zona de solape entre tots dos.

En el cas de la millora dels ramals de connexió amb l'AP-7/A-7, la seua prolongació cap al nord convertint-los en directes, salvant per a això el pas sota la línia fèrria València-Terol i travessant el riu Palància, fa que els inicis dels carrils d'acceleració i desceleració queden pròxims a la zona de bifurcació/confluència de l'AP-7 amb l'A-7 al nord de Sagunt, per la qual cosa es considera necessari prolongar-los com a quart carril, addicional als tres existents en l'actualitat, fins a la zona de bifurcació.

D'aquesta manera s'actualitzarien els dos enllaços existents als estàndards geomètrics actuals millorant la seua seguretat viària i la seua funcionalitat.

Aquests treballs es veuen necessaris perquè, actualment, els ramals dels nusos que conformen la connexió de la A-23 amb la V-23 i l'AP-7 presenten una complexa geometria que penalitzen sensiblement els moviments de connexió entre vies. Aquestes deficiències geomètriques es veuen agreujades per la intensitat de trànsit que ha de suportar aquestes carreteres, no sols el propi dels corredors viaris citats, sinó també l'aportat per un entorn urbà i industrial en contínua expansió (Sagunt, ort de Sagunt, Parc Sagunt…).