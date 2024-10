Utiel acull una trobada sobre les dues troballes arqueològics que competeixen pel vi més antic del món

El pròxim 17 d'octubre, a les 18 hores, i coincidint amb la inauguració oficial de la seu de la Universitat de València a Utiel, es presentaran en la Sala d'actes de la Casa de Cultura d'Utiel, les dues troballes arqueològics que opten a convertir-se en el vi més antic del món.

L'acte consistirà en l'exposició per part dels arqueòlegs responsables de totes dues troballes, el de Pompeia (Itàlia) i Carmona (Sevilla) dels resultats de les seues investigacions.

‘El vi trobat en la tomba de Marcus Venerius Secundio i de Núvia Amabilis en la necròpoli de Porta Sarno de Pompeia’, a càrrec de l'arqueòleg valencià Llorenç Alapont, director del projecte d'investigació ‘L'arqueologia de la mort a Pompeia’ i en el qual col·labora un equip interdisciplinari d'investigadores i investigadors de la Universitat de València, i ‘Un vi per al més enllà. Rituals funeraris en el mausoleu romà de la c/ Sevilla núm. 53 de Carmona (Sevilla, Espanya)’ a càrrec de Jacobo Vázquez, arqueòleg i degà del Col·legi oficial de Doctors i Llicenciats de Sevilla i Huelva.

Fins a l'any 2021 la comunitat científica internacional donava per fet que el vi líquid més antic del món era el de la famosa botella de vi d'Espira. Una botella de vi trobada en 1867 durant l'excavació de la tomba d'un noble romà del segle IV, prop de la localitat d'Espira, en el que hui és la regió de Renània-Palatinat (Alemanya). La botella que no ha sigut oberta i el seu contingut no ha sigut analitzat ha sigut datada entre els anys 325 i 350 d. C. Les troballes de Carmona i Sevilla que es presentaran a Utiel modifiquen la titularitat del vi més antic del món.