La Vall d’Albaida serà una comarca lliure de fosses del franquisme en exhumar l’última amb 18 afusellats

La segona i última fossa d’afusellats del franquisme documentades a la Vall d’Albaida exhumarà els seus 18 represaliats d’Albaida i de Benigànim, amb la qual cosa la comarca passarà a estar ‘lliure de fosses’, després d’haver-se exhumat ja la registrada a Ontinyent.

Es tracta de la fossa comuna localitzada al cementeri municipal d’Albaida, on van ser soterrats el 10 de juny del 1939 onze veïns de la Vall d’Albaida després de judicis sumaríssims i afusellaments, segons testimonis i documents. Sis dies més tard, el 16 de juny, set valldalbaidins més foren executats, víctimes també de la repressió franquista, i soterrats a la mateixa fossa.

Els seus noms són: Emilio Carbonell Guarner (Benigànim), Joaquín Cuquerella Benavent (Benigànim), Antonio Moscardó Vayà (Benigànim), Vicente Ramon Moscardó Vidal (Benigànim), Manuel Segrelles Blasco (Albaida), Francisco Segrelles Blasco (Albaida), Vicente Seguí Vidal (Albaida), José Maria Senabre Gomar (Benigànim), Bautista Soler Bataller (Albaida), Enrique Tormo Tormo (Albaida), José María Tudela Mateu (Benigànim), Manuel Benavent Sanz (Benigànim), Bautista Cuquerella Sanchis (Benigànim), Miguel Cuquerella Sanchis (Benigànim), Antonio Ferrándiz Chafer (Albaida), Perfecto Ribes Tudela (Benigànim), Rafael Sempere Tormo (Albaida), Bautista Soler Vicedo (Albaida).

Procés legal d’exhumació

El passat 4 de maig es va resoldre l’acord d’un conveni entre el Memorial Democràtic de la Vall d’Albaida i la Delegació de Memòria Històrica de la Diputació de València per tal de procedir a la localització, l’exhumació i la identificació de les víctimes del franquisme de la fosa comú del Cementeri Municipal d’Albaida i que les seues famílies puguen recuperar les restes. Les famílies dels assassinats, la mateixa associació i els ajuntaments d’Albaida i Benigànim han rebut amb satisfacció la notícia després d’haver de rebutjar una primera adjudicació per part de Conselleria a causa de la manca de finançament. Els familiars varen ser informats al respecte el passat 13 de maig en una reunió celebrada a l’ajuntament d’Albaida on varen rebre detalls del procés.

Aquest dijous 26 de maig, Ramiro Rivera Gracia visitava el cementeri d’Albaida per conéixer els diferents espais de la memòria relacionats amb el conveni signat recentment. A l’acte van assistir familiars de les víctimes, Victoria Domínguez i Aurora Bellver tècniques de Cavea Patrimonio Cultural, que executaran i duran a terme el projecte. Així mateix, han estat present, membres del Memorial Democràtic de la Vall d’Albaida, Josep Antoni Albert i Quilis alcalde d’Albaida, Fede Vidal Martínez alcalde d’Alfarrasí en representació de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida i regidors d’ambdós ajuntaments.

El projecte serà coordinat per l’equip professional Grupo Paleolab i amb la participació essencial de Cavea Patrimonio Cultural, els quals han estat treballant i col·laborant prèviament amb altres projectes de recuperació de memòria històrica com el de Paterna, el d’Almansa o el d’Ontinyent, entre altres. La quantia de la subvenció és de 93.624,34 euros i l’execució del projecte haurà de produir-se abans del novembre del 2023.