Vila-real bonificarà un 25% l'IBI per la instal·lació de plaques solars en habitatges per a impulsar la transició energètica

El Ple de l'Ajuntament de Vila-real ha aprovat per una àmplia majoria una proposta per a bonificar l'Impost de Béns immobles (IBI) per la instal·lació de plaques solars en habitatges de la localitat com a incentiu fiscal per a fomentar l'aposta per les energies netes i la reducció de la factura energètica en les llars.

La proposta ha comptat amb el suport de PSPV, Unides Podem, PP, Ciutadans i Compromís, mentre que Vox s'ha abstingut. La moció conjunta contempla la modificació de l'ordenança fiscal per a introduir una bonificació del 25% de l'IBI a aquells immobles l'ús cadastral dels quals siga d'habitatge i en els quals s'instal·len sistemes per a l'aprofitament tèrmic d'energia solar homologats així com sistemes per a aprofitament elèctric de l'energia solar per a autoconsum.

La potència mínima instal·lada haurà de ser de 2,5 KW i la bonificació tindrà una duració de tres períodes impositius a comptar des del següent a la finalització de les obres d'instal·lació d'aquests sistemes per a l'aprofitament de l'energia solar. El límit de l'import de la bonificació serà de 300 euros per any d'aplicació.

L'alcalde de la ciutat, José Benlloch, ha celebrat el consens de la majoria dels grups municipals a partir d'una proposta presentada pel grup de Ciutadans i ha recordat el treball que ja està realitzant l'equip de govern en el camp de les energies renovables, com l'adquisició de la flota de vehicles elèctrics per al departament de Serveis Públics i la Policia Local, el projecte d'instal·lació de panells solars en els col·legis públics i les instal·lacions esportives de la ciutat, o el canvi a lluminàries led en els polígons industrials i en les principals vies de la ciutat.

A més, ha avançat que la Regidoria de Sostenibilitat també explora les possibilitats d'impulsar comunitats energètiques locals. Així mateix, ha celebrat que, segons un estudi recent de la Conselleria d'Economia, Vila-real figura entre els deu municipis de la Comunitat Valenciana amb més potència instal·lada d'autoconsum d'energies renovables, “sens dubte una bona notícia, que demostra que anem pel bon camí, però hem de continuar avançant per aquesta senda i impulsant mesures com la que hem aprovat en el Ple per a fomentar una consciència de lluita contra el canvi climàtic i també un estalvi en la factura energètica”.