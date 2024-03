Vila-real demanda a la Generalitat per el “desmantellament il·legal” de la Direcció d'Innovació amb seu a la ciutat

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, portarà a la justícia al president de la Generalitat, Carlos Mazón, pel “desmantellament il·legal” de la Direcció Territorial d'Innovació de la seua seu de Vila-real, mitjançant una demanda que interposarà davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Així ho ha anunciat el primer edil, després del “silenci reiterat i el menystinc i discriminació” cap a Vila-real.

“Hem actuat sempre amb lleialtat institucional, donant marge al nou govern autonòmic perquè pogueren prendre possessió i nomenaren els diferents responsables, però aquest marge ja l'hem superat amb escreix i comprovem una vegada i una altra que Vila-real no existeix per a Mazón i companyia”, ha lamentat Benlloch, qui ha recordat que ha sol·licitat formalment una trobada amb el president en dues ocasions, “sense rebre cap resposta”. En els temes a tractar en la reunió sol·licitada, destaca el desmantellament i trasllat de la Direcció Territorial d'Innovació a Castelló.

“Sense previ avís, amb nocturnitat i traïdoria, desmantellen els serveis territorials d'Innovació de Vila-real que havien sigut creats pel govern del president Puig i als quals s'havien assignat cinc places de funcionaris, una mesura que es va adoptar com a descentralització històrica i reconeixement a Vila-real, a l'aliança de l'Ajuntament amb els sectors econòmics i del coneixement i al nostre lideratge en l'impuls a la ciència i la innovació en la Comunitat”, ha assenyalat Benlloch.

El primer edil ha recordat que al febrer de 2022 el president Puig va rebre en el Palau de la Generalitat a una delegació encapçalada per l'alcalde i els agents socioeconòmics, “també en reconeixement al lideratge de la ciutat”, una actitud que -ha dit- “contrasta amb l'adoptada pel nou cap del Consell”.

“Enfront del reconeixement de Puig a Vila-real ens trobem que una de les primeres decisions del president Mazón a la nostra ciutat és desmantellar la Direcció Territorial d'Innovació sense comunicació prèvia i de manera unilateral”, ha denunciat. Benlloch ha recordat que, a penes conéixer el desmantellament, es va denunciar públicament i, “amb la major deslleialtat, van negar els fets i van menystindre a Vila-real”.

Reunió

“Sol·licitem al gener de manera urgent una reunió per a dialogar sobre aquest tema i tots els que afecten la nostra ciutat, amb especial consideració a la sentència del Tribunal Constitucional sobre les moratòries urbanístiques que torna a posar en escac la difícil situació econòmica de l'Ajuntament, però no van contestar”, ha indicat.

Així mateix, Benlloch ha destacat que van rebre en data 1 de febrer de 2024 la resolució formal, “una vegada desmantellada i traslladada a Castelló la Direcció Territorial d'Innovació”. “Amb serietat, esperem la resposta del president Mazón, però res. En data 15 de març, tornem a remetre una carta formal reiterant la sol·licitud de reunió, però tampoc hem obtingut resposta”, ha lamentat.

“A fi de defensar adequadament els interessos de la nostra ciutat no hem tingut més remei, davant el menystinc i menyspreu del president Mazón i el govern del PP i Vox, que acudir als tribunals. Per això, dins del termini estipulat, presentem una demanda davant el TSJCV en la qual sol·licitarem que es procedisca a anul·lar el desmantellament de la Direcció Territorial d'Innovació de Vila-real per il·legal”, ha anunciat Benlloch.

L'alcalde ha contraposat “la desfilada” del Govern valencià i dels seus consellers per municipis governats pel PP a Castelló mentre a Vila-real “segueixen sense donar resposta”. En aquesta línia, el primer edil ha recordat les dues ocasions en huit mesos en què s'ha celebrat Ple del Consell a Castelló o les visites setmanals dels consellers a localitats de la província.

“No ens ha quedat un altre remei, davant el menyspreu, menystinc i deslleialtat institucional del cap del Consell, amb la complicitat del PP de Vila-real, que defensar a la nostra ciutat davant la justícia”, ha argumentat. “Estem en un Estat de Dret, en el qual els principis de lleialtat institucional i el d'autonomia local són sagrats. No pot incomplir-se un conveni que estava en vigor unilateralment, negant qualsevol dret a l'Ajuntament a defensar-se”, ha indicat l'alcalde.

Conveni “únic i històric”

“Es tractava d'un conveni únic i històric en el qual ens ajuntàvem per a treballar Ajuntament de Vila-real, Cambra de Comerç i Generalitat. Segrestar les institucions per als interessos d'un partit és intolerable en un Estat de Dret”, ha dit.

Benlloch espera que el president Mazón i el seu govern “reflexionen”. Mentrestant, “nosaltres defensarem a Vila-real amb tots els instruments necessaris i sempre amb diàleg. S'omplin la boca de defensar la Constitució, i com en aquest cas, es passen el dia fent el contrari del que prediquen”, ha conclòs.