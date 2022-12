Xeraco rep una subvenció per fer una rehabilitació integral de la Torre de Guaita del segle XVI

L’Ajuntament de Xeraco ha rebut una subvenció de 60.000 euros per tal d’escometre la rehabilitació íntegra de la Torre de Guaita, estructura construïda al segle XVI.

El consistori explica que amb aquesta subvenció, i comptant amb el suport d’un arqueòleg, es procedirà a la reconstrucció d’aquest patrimoni municipal, descobrint els ciments per recuperar l’escala per la part de dins i així recuperar també el sostre perquè es puga visitar per la part de dalt.

Es creu que la torre va ser ordenada construir pel duc de Gandia a causa dels atacs pirates que patia la costa valenciana durant el segle XVI. La torre de guaita de Xeraco tenia per missió defendre les propietats particulars d’aquest senyor de les incursions dels pirates i corsaris turcs, o d’altres procedències.