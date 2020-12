Comença la vacunació contra la COVID a la Comunitat Valenciana: les primeres dosis s'administren aquest diumenge en residències de set municipis

Agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional escortaran l'arribada de les primeres vacunes a la Comunitat Valenciana per a garantir que aquest diumenge es comence amb el procés de vacunació en set residències, totes elles lliures de COVID-19 i que no han tingut casos des de fa, almenys, 90 dies. No s'informarà dels punts de recepció de les vacunes per a garantir la seguretat d'aquests. L'escorta per part de les forces i cossos de seguretat de l'Estat es realitzarà també fins a les residències on s'administraran les primeres vacunes.

El procés logístic organitzat pel Ministeri de Sanitat es realitza transportant fins a Espanya les vacunes per carretera i avions per a garantir que les primeres dosis estaran a la disposició de totes les comunitats i ciutats autònomes aquest diumenge al matí, permetent així que es comence la vacunació el mateix dia. El funcionariat de Sanitat Exterior i de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana treballa, en col·laboració amb la Generalitat, des de la setmana passada perquè el procés de transport i distribució es complisca amb totes les garanties necessàries.

Aquesta primera remesa de vacunes es remetrà refrigerada, per la qual cosa l'operatiu muntat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública implica el manteniment de la cadena de fred (entre 2 i 8 graus) fins a la seua correcta administració.

A partir del dilluns, es produiran els lliuraments amb periodicitat setmanal i amb una mitjana aproximada de 31.000 dosi en el cas de la Comunitat Valenciana. Aquests lliuraments es realitzaran en tres punts de la Comunitat, situats a Alacant, Castelló i València, des d'on es gestionarà el transport fins als punts de vacunació. El procediment és similar en tota la Unió Europea.

El procés s'iniciarà durant el matí del diumenge en set residències de la Comunitat Valenciana situades en les localitats d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Torrent, Rafelbunyol, Benissanó, Almassora i Borriana, on es vacunarà a les persones d'aquests centres que hagen confirmat la seua acceptació.

Durant el primer trimestre de 2021, a la Comunitat Valenciana, s'administraran més de 377.000 dosi de la vacuna Pfizer, que corresponen, en tractar-se de dues dosis per persona, a més de 188.000 persones vacunades. Sanitat espera que les més de 50.000 persones, entre treballadors i treballadores i residents, que conviuen en les residències puguen estar vacunades al llarg del mes de gener.