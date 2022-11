Compromís i PSPV aposten per aplicar la taxa turística a la ciutat de València el 2024: els visitants aportaran fins a 10 milions

El marc legal que farà possible l’aplicació d’una taxa turística per municipis, si així ho decideixen els seus ajuntaments, ja és una realitat i podrà començar a aplicar-se l’any 2024. El parlament valencià va aprovar dijous amb els vots a favor dels partits que sustenten el Pacte del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) la proposició de llei de mesures fiscals per a impulsar el turisme sostenible, que preveu la creació d’un impost d’aplicació municipal voluntària per a compensar el cost del turisme sobre els serveis públics.

La ciutat de València podria ser una de les ciutats en què es pose en marxa la taxa, almenys si es reedita una majoria progressista a l’Ajuntament. L’actual equip de Govern municipal format per Compromís i pel PSPV és favorable a implantar-la, tal com va acordar en una moció aprovada en el ple del 18 de novembre de l’any passat.

En virtut de la proposta d’acord se sol·licitava a les Corts Valencianes “abordar la implantació de la taxa turística a la ciutat en el moment en què la recuperació de l’activitat turística de la ciutat siga una realitat i una vegada aconseguits, almenys, els resultats del 2019 en termes anuals. I una vegada treballada aquesta amb els diferents agents implicats”.

Segons les dades de Visit València, la ciutat ha registrat de gener a setembre pràcticament els mateixos resultats que el 2019. En concret, s’han comptabilitzat quatre milions de pernoctacions, tan sols 79.000 menys que en el mateix període de fa tres anys. El nombre de viatgers també és molt similar amb 1,6 milions, tan sols 30.000 menys que el 2019.

La taxa turística aprovada estableix una forqueta que oscil·la entre cinquanta cèntims i dos euros per pernoctació en funció del tipus d’allotjament. Per exemple, en el cas dels hotels de cinc i quatre estreles superior, la taxa serà de dos euros; en hotels de quatre estreles estàndard i tres estreles superior, d’1,5 euros; en hotels de tres, dues i una estrela, d’1 euro; i en hostals i pensions, de 0,5 euros.

En el cas dels apartaments turístics, oscil·larà entre 0,5 i 1,5 euros en funció de la categoria i en el dels càmpings i les àrees per a autocaravanes, serà de 0,5 euros. Els clients d’albergs abonaran 0,5 euros per nit i els de creuers, 1,5 euros.

D’aquesta manera, tenint en compte que el 2019 la ciutat va registrar un total de 5,2 milions de pernoctacions, la taxa turística reportaria a través dels visitants un màxim de 10,4 milions d’euros a les arques municipals. Només els creueristes, 435.000 en 2019, aportarien 652.500 euros.

La vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, va plantejar fa poc un gravamen de 6 euros per als apartaments turístics, calculant que la ciutat recaptaria 22 milions d’euros. No obstant això, finalment la proposta no s’ha tingut en compte.

Sobre la possible destinació dels fons recaptats, la llei estableix un ampli ventall de possibilitats: millorar els serveis que els municipis presten a les persones turistes; impulsar una mobilitat més sostenible, especialment en les zones de més afluència turística; protegir i regenerar el medi ambient i els recursos naturals, i promocionar-los com a patrimoni amb un interés diferenciador; conservar i reparar el patrimoni cultural; les polítiques d’accés a l’habitatge en les zones afectades per un increment dels preus conseqüència de l’afluència turística; impulsar bones pràctiques laborals i la lluita contra la precarietat laboral en el sector turístic; millorar les infraestructures, les reformes urbanes i les dotacions turístiques de la Comunitat Valenciana.