Compromís i PSPV es mostren favorables a implantar la taxa turística a la ciutat de València

València, com moltes altres destinacions turístiques espanyoles i europees, tindrà taxa turística. Així ho han afirmat a elDiario.es els representants municipals tant de Compromís com del PSPV, socis de Govern a l’Ajuntament, que coincideixen a assenyalar els beneficis de la mesura per a sufragar les despeses addicionals que genera el turisme a la ciutat, com ara seguretat o neteja. La coincidència, no obstant això, té matisos.

En aquests moments, la regulació legal per a l’aplicació de la taxa turística es debat en el marc de la comissió negociadora dels pressupostos del Govern valencià, una comissió integrada per representants de tant del PSPV, com de Compromís i d’Unides Podem. La idea que s’estudia és aprovar un marc normatiu general a què es puguen acollir els municipis per a aplicar-la, si volen fer-ho.

En aquest sentit, si s’aprovara enguany la regulació, com tot sembla indicar, el calendari d’aplicació de la taxa a la ciutat de València si que genera una discrepància entre els socis.

D’una banda, el vicealcalde de València, Sergi Campillo (Compromís), considera que és “absolutament necessari implementar la taxa turística a la ciutat i no cal esperar, perquè, quan fa uns anys ja es va proposar, van dir que no era el moment, perquè s’estava en un moment expansiu, i ara que eixim de la crisi i el turisme està recuperant-se, tampoc és el moment, per tant sembla que mai és el moment”. Segons Campillo, “el moment és ara, quan la ciutat ho necessita més que mai”.

Per fer-ho, “cal que la Generalitat Valenciana aborde definitivament aquest tema i permeta que els ajuntaments puguen aplicar la taxa per compensar els inevitables efectes negatius que també genera el turisme a les ciutats, especialment en temes de neteja, en temes de seguretat ciutadana o de polítiques d’habitatge, ja que tensionen els preus del lloguer”.

Aquests recursos econòmics per a pal·liar totes aquestes qüestions podrien vindre d’aquesta taxa, “com tenen la immensa majoria de les ciutats europees sense cap problema; es parla d’1 euro o 2 per nit, cosa que no dissuadirà els turistes de visitar la ciutat, com ha passat a les Balears o a Catalunya, on s’aplica la taxa i l’afluència de turistes no s’ha vist afectada”, diu Campillo.

No obstant això, el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán (PSPV), considera que el 2022 no és el millor any per a aplicar la taxa, ja que, a més del llast econòmic que ha patit el sector amb la pandèmia, “és una cosa que, una vegada s’acorde i s’aprove en la Generalitat, s’ha de negociar amb el sector i amb els veïns per acordar la manera d’aplicar-ho”. Per tant, Sanjuán considera que seria més adequat començar a aplicar la taxa l’any 2023 i que part dels ingressos s’haurien de destinar també a millorar la ciutat.

En el si del Govern valencià també hi ha en aquests moments lleugers matisos. Com va explicar el president del Govern valencià, Ximo Puig, en l’entrevista feta fa poc per elDiario.es, “en aquest moment l’oportunitat és discutible, després del que ha patit el sector turístic”. A partir d’ací, “cal veure com s’acomoda un impost a una realitat concreta”.

Segons Puig, “és un impost que se situa en l’espai del turista i que, en un moment determinat, en segons quins sectors afecta molt i en altres no afecta gens”. Cal buscar “una fórmula flexible en la implantació i cal entendre, a més, quina és l’oportunitat. Adaptar-la al territori és fonamental”.

De la seua banda, fonts de Compromís del Govern valencià afirmen que la intenció és que la taxa s’aprove enguany amb els pressupostos autonòmics i que es puga començar a aplicar una vegada els efectes econòmics de la pandèmia hagen quedat arrere, “cosa que, segons les previsions del Govern mateix, s’esdevindrà a final d’any; per tant, no hi ha motiu per no aprovar-la i que cada municipi comence a aplicar-la quan ho considere”.

Des de la pota d’Unides Podem del Botànic, consideren més adequat que la taxa siga autonòmica, encara que amb lleugeres modulacions en funció del tipus d’allotjament, per no crear una competència entre els municipis que puguen aplicar la taxa i els que no. A més, consideren que la fórmula municipal té un encaix legal difícil. Pel que fa als temps, afirmen que la taxa ja hauria d’estar aprovada abans de la pandèmia i que, ara que el sector està recuperant-se, es podria aplicar sense problemes amb vista a l’any que ve, encara que destaquen que tot està negociant-se i que no posen línies roges.