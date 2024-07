Compromís vincula l’Arquebisbat de València amb una “trama” de teràpies de conversió sexual a persones LGTBI

Carrer de les Avellanes, número 12, de València. És l’adreça, a tocar del Palau Arquebisbal, que figura com a domicili social del Centre d’Orientació Familiar (COF) Mater Misericordiae, segons indica el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Presidència. El COF és dirigit per Federico M. V., el professor del col·legi Mare Josefa Campos, centre educatiu concertat d’Alaquàs (València) que va reconéixer davant un periodista de La Sexta que duia a terme teràpies de conversió sexual a persones LGTBI, prohibides per la llei autonòmica. La Fiscalia va obrir la setmana passada una investigació arran de la denúncia de la Conselleria d’Educació, que va remetre al ministeri públic un informe de la inspecció educativa després que diversos exalumnes del centre denunciaren les teràpies de Federico M. V., representant legal del COF i president durant quasi dues dècades de l’Associació Catòlica de Mestres de València.

El diputat Francesc Roig, portaveu d’Igualtat LGTBI de Compromís en les Corts Valencianes, ha denunciat la vinculació de l’organisme amb l’Arquebisbat de València. Roig recorda que l’edifici que acull la seu social de l’ens és propietat de l’Arquebisbat de València i acull també les rectories d’evangelització i judicial, el tribunal eclesiàstic metropolità, l’agència de notícies Avan i el setmanari Paraula.

L’Arquebisbat de València va retirar de la seua pàgina web les dades de contacte de la polèmica entitat després que elDiario.es revelara que, malgrat la seua investigació interna i de la denúncia de la Conselleria d’Educació, continuava oferint el telèfon de Federico M. V. L’adreça de contacte que oferia l’Arquebisbat era l’Antic Convent del Corpus Christi de València, en l’avinguda de Guillem de Castro.

Es tracta d’una associació pública de fidels amb els seus propis estatuts, encara que íntimament vinculada a la jerarquia valenciana de l’Església que, a més, té com a conseller Juan Andrés Talens, reverend director del Secretariat per a la Defensa de la Vida de l’Arquebisbat.

Les teràpies, malgrat estar prohibides per la llei autonòmica d’igualtat de les persones LGTBI, aprovada durant l’etapa del Pacte del Botànic amb sancions de 60.001 a 120.000 euros, han sigut obertament defensades pel bisbe d’Oriola-Alacant, José Ignacio Munilla.

“A mesura que coneixem testimonis de víctimes d’aquestes pràctiques, prenem consciència de l’existència d’una autèntica trama que involucrava una part de l’Església catòlica amb determinades parròquies, sacerdots, entitats i escoles des d’on es derivava alumnat cap a aquest autèntic centre de tortura psicològica”, afirma Francesc Roig. “Malgrat els esforços de l’Arquebisbat d’eludir la seua responsabilitat, hui sabem que aquesta entitat continua tenint el seu domicili social en una de les seus principals de l’Arquebisbat”, afig.

Una “trama” de “pràctiques homòfobes”

Compromís ha anunciat una bateria de preguntes en el Congrés dels Diputats sobre l’entitat encarregada de les “pràctiques homòfobes”.

“No ens creiem que això haja estat passant tant de temps sense el coneixement i el suport de la jerarquia eclesiàstica. Per això és més important que mai la creació de la comissió d’investigació proposada per Compromís en les Corts Valencianes”, diu Roig.

El diputat de Compromís demana “saber tota la veritat” sobre la “trama que ha torturat psicològicament desenes de persones per la seua orientació sexual, identitat o expressió de gènere”.