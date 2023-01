La Comunitat Valenciana aspira a tindre un rècord de visitants el 2023 i superar els 30 milions de turistes

La Comunitat Valenciana aspira que el 2023 siga un any rècord per al turisme i supere els nivells previs a la pandèmia. En la seua visita a la fira de turisme Fitur, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmat que la reactivació del turisme permet afrontar l’any amb “força, esperança i il·lusió” per a aconseguir un “any històric” en què s’arribe q 30 milions de visitants i se superen els 10.000 milions d’euros en la balança comercial.

El president valencià ha elogiat la “potencialitat enorme” d’un sector i recalca que representa més del 15% de l’ocupació, amb 189.000 llocs de treball directes, així com la “professionalitat” de la promoció turística impulsada per la Generalitat en Fitur, centrada a fer costat a les empreses i les destinacions turístiques per continuar creant ocupació i prosperitat. “Arrere queda la fira de les vanitats”, ha insistit.

La Generalitat Valenciana promociona en la fira turística a Madrid el turisme gastronòmic, l’oci, els grans festivals i els esdeveniments esportius, al mateix temps que advoca per mesures de desestacionalització. Entre aquestes, Puig ha destacat el bo viatge, que ja ha subvencionat part de les vacances a 260.000 persones i a un miler d’empreses, i les aportacions complementàries al programa de vacances de l’Imserso, amb 51 hotels acollits. El pressupost en dos anys d’execució del bo ha sigut de 15 milions d’euros en cada convocatòria.

Pel que fa als festivals, Turisme València destaca amb els promotors la iniciativa del ‘BonoFest’, que ofereix entrades a preu reduït i es va posar en marxa el 2022 a través de la col·laboració de la Federació d’Oci Fotur, Promfest i Turisme Comunitat Valenciana, amb quatre certàmens incorporats. Enguany, segons les dades dels promotors participen el 2000 Fest Remember (València); Big Sound Festival (València); Dia de la Dona Festival (València); Festardor (Sagunt); Homenatge a la Ruta 90’s & 2Mil (Benidorm, Castelló de la Plana i València); Iberia Festival (Benidorm); Latin Fest (València); Love to Rock (València); Mar i Jazz (València); Mediterránea Festival (Gandia); Montgorock (Xàbia); Pirata Beach Festival (Gandia); Red Pier Fest (Castelló de la Plana); i Sonido de Valencia - Remember Les Arts (València).

Enguany els municipis decidiran si volen aplicar una taxa als visitants. El parlament autonòmic va aprovar el novembre passat la llei de mesures fiscals per a impulsar el turisme sostenible, que preveu la implantació d’un gravamen, municipal i voluntari, que compense les externalitats negatives de l’activitat turística. València és una de les ciutats que medita aprovar aquesta taxa per compensar els efectes de l’activitat turística, amb una recaptació que estaria al voltant de 10 milions d’euros per a la ciutat.