Condemnat un periodista que sent càrrec del PP de Mazón va publicar una faula sobre la vacunació d'un professor

Un periodista que formava part de l’executiva del PP valencià va publicar en el mitjà digital de què és redactor una notícia falsa subministrada per la mateixa formació i que ni tan sols va ser contrastada amb l’afectat, que va patir ansietat per això. La titular del Jutjat de Primera Instància número 6 de Llíria (el Camp de Túria) ha estimat la demanda contra l’excàrrec del PP de Carlos Mazón i periodista del digital Esdiario per acusar falsament un professor de la Pobla de Vallbona de colar-se en el primer procés de vacunació de la Covid-19 el 2021. La sentència, a què ha tingut accés elDiario.es, imposa a El Semanal Digital SL, empresa editora del mitjà, i al periodista Enrique Martínez Olmos el pagament d’una indemnització de 4.000 euros per la comissió d’una intromissió il·legítima en l’honor i la intimitat personal del docent, a més de la publicació de la sentència íntegrament. El redactor de la fake new era així mateix el responsable de l’Àrea de Comunicació, Sector Audiovisual i Cinema del Comité Executiu Autonòmic del PP valencià que lidera Mazón. També va ser membre de la Junta Nacional del PP i de la direcció de Noves Generacions, a més de regidor de l’equip de govern a Gaibiel (l’Alt Palància) entre el 2011 i el 2015 i candidat en la llista electoral dels populars a Zarra (la Vall de Cofrents).

El periòdic digital va publicar el 23 de març de 2021 una pretesa informació amb el titular ‘Enxampat un dirigent de Compromís a la Pobla de Vallbona saltant-se el torn de vacunació’. No obstant això, l’al·ludit ni era dirigent de Compromís ni es va colar en el procés de vacunació. Es tractava d’informació falsa subministrada pel PP de la localitat en una nota de premsa. El professor simplement col·laborava amb la formació valencianista, de la qual la seua dona era regidora, i va anar de suplent en alguna llista electoral.

La notícia “no va ser veraç”, conclou la magistrada. “El demandat no va contrastar la informació rebuda des del PP, ni amb el centre de salut ni amb el partit polític Compromís quant a la seua relació amb aquest”, afig la sentència. Tampoc va contrastar amb el docent assenyalat, que va patir un estat d’ansietat i va estar de baixa dos mesos arran de la publicació de la notícia, a conseqüència de la “repercussió social” de l’invent, difós en xarxes socials i en WhatsApp en la localitat de la comarca del Camp de Túria i en el centre escolar en què treballa.

El redactor de la notícia, destaca la sentència, va confirmar que formava part del Comité Executiu del PP valencià, “amb diversos càrrecs” en la formació de Carlos Mazón, tal com acredita un certificat del 28 de juny de 2023, signat per la gerent autonòmica del partit, Montserrat Tello, que consta en el procediment. També va reconéixer que la informació falsa provenia d’un comunicat del PP de la Pobla de Vallbona i que ni tan sols va telefonar al centre de salut per a contrastar les dades.

El periodista “únicament” va comprovar en xarxes socials i en el Registre Mercantil per a “veure si apareixia” el docent en les llistes de Compromís, “cosa que resulta insuficient per a atribuir-li la condició de dirigent”, postil·la la sentència.

“Fal·làcies” per a “traure rèdit polític”, segons la demanda

La publicació tenia la “finalitat de traure rèdit polític llançant fal·làcies”, segons la demanda. El periodista i dirigent del PP valencià, per part seua, va al·legar la “personalitat política i pública” del docent i va defensar la “veracitat de la informació publicada”, actualment retirada de la xarxa.

No obstant això, la magistrada considera que “no ha quedat acreditat” que l’afectat fera una “actuació expressa dirigida a saltar-se el torn de vacunació”, tal com sostenia Esdiario. La directora del centre escolar, que va comparéixer com a testimoni, va confirmar que els docents van ser cridats a vacunar-se per l’ambulatori de la localitat.

La informació falsa va ser “replicada en altres mitjans d’altres partits polítics”, recorda la magistrada. La directora i la cap d’estudis del centre escolar van confirmar que el professor la notícia falsa “el va afectar molt” i “li va fer molt de mal psicològicament”.

La sentència, que no és ferma, estima “proporcionada” una indemnització de 4.000 euros a pagar, conjuntament i solidàriament per part del redactor i del mitjà, a l’afectat. Preguntat per aquest diari, el periodista afirma que l'equip jurídic del mitjà digital estudia la possibilitat de recórrer la sentència i defensa la veracitat de la informació publicada.

“El que posa en dubte [la sentència] és si era o no militant de Compromís, nosaltres considerem que sí i que queda demostrat per la multitud de fotos que aportem de la llista electoral”, afirma. També sosté que el diari digital no va contrastar la notícia amb el centre de salut perquè “mai facilitaran informació per un tema de protecció de dades”.

Enrique Martínez assegura que ja no forma part de l'Executiva autonòmica del PP (en l'organigrama oficial continua figurant com a responsable de comunicació). “En política no estic des de fa anys. En el judici em pregunten i si que admet haver estat, no m'amague d'això”, afirma.