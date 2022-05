Castelló acull la gran festa per la llengua i la cultura del 25 d'Abril després de 40 anys

Després de 40 anys, i recordant l’Aplec de Castelló del 1982, la ciutat serà l’epicentre de la jornada reivindicativa, popular, cultural i musical del 25 d’Abril. Així, Castelló commemorarà aquesta celebració que organitza Acció Cultural del País Valencià (ACPV), una de les entitats històriques i culturals més rellevants del territori valencià. La trobada recordarà una cita històrica on l’escriptor i assagista Joan Fuster va pronunciar un dels seus discursos més reconeguts en defensa de la llengua i la cultura valenciana. A més, aquesta celebració també servirà d’homenatge amb motiu de l’Any Joan Fuster, que commemora el centenari del naixement de l’escriptor valencià (Sueca, 1922 - 1992).

El regidor de Plurilingüisme i Foment del Valencià, Francesc Mezquita, ha ressenyat que “serà una jornada lúdica i festiva on commemorem els 40 anys d'aquella històrica locució de Joan Fuster i on defensarem eixe orgull identitatari que tenim els valencians i valencianes que ens fa únics”. L’edil també ha volgut animar a la ciutadania a participar d'aquesta gran trobada tant als concerts de matí com al de vesprada, així com a la cercavila i les muixerangues.

Programació

La jornada del 7 de maig començarà amb l’espectacle ‘Arrel’ de Noèlia Llorens ‘Titana’ i Miquel Gil, una iniciativa que busca la promoció de la música en valencià d’artistes reconeguts i d’altres més emergents. Aquesta activitat gratuïta i per a públic familiar es celebrarà al matí a la plaça Hort dels Corders.

A la vesprada, ACPV convocarà la tradicional manifestació per la llengua que recorrerà els principals carrers de la ciutat amb eixida des de la Farola. A més, se celebrarà una Trobada de Muixerangues de tot arreu del País Valencià.

Com a cloenda, se celebrarà una gran festa de música i concerts a la Plaça de Bous. El cartell estarà format per la resta d’espectacles que conformen el Mural Sonor d’ACPV: “Pell”, amb Mireia Vives i Borja Penalba; “Veta” amb May Ibáñez i el Tardor; i “Carrer”, dirigit per la Banda No Falla, i a més a més, comptarà amb un munt de col·laboracions dalt l’escenari.