De descartar ser candidat a l’alcaldia de València a vicepresident: intrahistòria de la irrupció de l'ex torero Vicente Barrera

El perfil del que serà vicepresident del Govern valencià i conseller de Cultura, Vicente Barrera, obeeix a la mentalitat d’un partit com Vox amb vista al seu electorat: figura del toreig reconeguda, pròxim a la dreta política valenciana i fins i tot més recentment promulgant postulats ultres en les seues xarxes socials.

La seua primera aparició com un dels homes forts del partit d’extrema dreta es va produir dimarts passat 13 de juny quan va acompanyar el líder valencià del partit, Carlos Flores, a la primera reunió amb el guanyador de les eleccions, el popular Carlos Mazón, per negociar i rubricar en una reunió de poc més de dues hores l’acord de Govern entre el PP i Vox.

La seua irrupció en la primera línia política té intrahistòria. El torero valencià es va afiliar a Vox el 2018, però des d’aquell moment tan sols va participar en l’estructura interna del partit, com a coordinador de zona d’Ontinyent (València). Va figurar per primera vegada en una candidatura electoral de Vox fa quatre anys, quan va ocupar el desé lloc de la llista municipal per València, amb què el seu partit va aconseguir dos edils.

La seua popularitat com a figura del toreig no va passar desapercebuda per a Santiago Abascal. De fet, segons asseguren a elDiario.es fonts de tota solvència, la tardor passada el líder del partit ultra es va desplaçar a la finca del torero situada a Ontinyent (València) per proposar-li que assumira la candidatura a l’alcaldia de València.

Barrera, tot i que agraït per l’oferiment, el va rebutjar i va traslladar a Abascal el seu interés en la política autonòmica. Finalment, el llicenciat i doctor en dret, a més de l’exrector de la Universitat Internacional de València, Juan Manuel Badenas, va ser nomenat candidat a l’alcaldia de la capital valenciana, mentre Barrera va ser de número set en les llistes municipals.

Després de les eleccions autonòmiques passades en què es va confirmar que el partit d’extrema dreta tindria la clau del nou executiu autonòmic, pel fet de tindre 13 diputats, necessaris perquè el PP, amb 40 escons, aconseguira la majoria absoluta que fera president Carlos Mazón, es va obrir una finestra per a Barrera.

Segons les mateixes fonts, el veto del PP verbalitzat per Borja Sémper al candidat de Vox condemnat per violència de gènere, Carlos Flores, va portar Abascal a despenjar el telèfon i telefonar a Barrera per oferir-li l’alternativa. Un fet que posaria en relleu que abans de produir-se la primera reunió entre Vox i el PP en què s’arriba a l’acord de Govern, ja estaria pactat el canvi de Barrera per Flores, que després de la reunió anunciaria que concorreria com a número u per València de Vox per a les pròximes eleccions generals. Per això la sorprenent irrupció de Barrera com a vicepresident, fins aquell moment candidat en la llista municipal.