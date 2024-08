El “despropòsit” de la política d’incendis de Mazón: les ajudes per a prevenció en 219 municipis, “en l’aire”

El PSPV-PSOE denuncia que més de 200 municipis de la Comunitat Valenciana esperen que el president, Carlos Mazón, resolga les ajudes per a la prevenció d’incendis corresponents al Fons Estratègic Municipal. La portaveu socialista de Justícia en les Corts Valencianes, Alicia Andújar, ha anunciat mocions en tots els ajuntaments i una proposició no de llei (PNL) en la cambra autonòmica exigint al departament que dirigeix la popular Salomé Pradas que dicte la resolució definitiva del Fons Estratègic Municipal de Prevenció d’Incendis i que amplie el termini de les despeses subvencionables fins al 30 de novembre.

La diputada socialista sosté que “la política contra els incendis de Mazón és un desastre absolut i un despropòsit continu”. “Parlem de les ajudes perquè els municipis puguen fer tallafocs, tasques de poda i desbrossaments, que estan en l’aire”, afig Andújar.

La parlamentària autonòmica també destaca: “La precipitació amb què el senyor Mazón ha modificat les competències de les conselleries afectades per l’abandó de Vox ha deixat en l’aire aquestes ajudes, que són imprescindibles, més encara, en l’època d’estiu en què la proliferació d’incendis és una realitat que afecta els ciutadans i els nostres paisatges”.

Així doncs, el PSPV adverteix que “fins a 219 municipis de la Comunitat Valenciana poden veure’s afectats per la demora del Consell de Mazón a dictar la resolució definitiva i per la impossibilitat de fer faenes en els mesos d’estiu”. Alicia Andújar s’ha referit als municipis afectats per l’incendi de Benasau, que “haurien d’haver rebut 20.000 euros per a fer aquestes tasques de neteja i, per la demora i la incompetència del Consell de Mazón, no han rebut res”, ha indicat.