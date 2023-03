Deu assessors no són suficients per al PP: Catalá demana una incorporació en estar de baixa la neboda de Rita Barberá

“Tots els alts càrrecs de la Generalitat, inclòs el president Ximo Puig, s’apujaran el sou més de 3.000 euros i continua havent-hi el nombre més gran de la història d’assessors, col·locats i alts càrrecs”. El president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, es va pronunciar així el mes de novembre passat després de saber-se que dins del projecte de pressupostos autonòmics per a aquest exercici s’incloïa un augment del 4% en els salaris dels càrrecs del Govern valencià, malgrat que cobra més que el president de la Generalitat Valenciana des del seu càrrec de cap de la Diputació d’Alacant.

A l'Ajuntament de València, no obstant això, el grup municipal del PP, amb el seu portaveu i candidata a l'alcaldia, María José Catalá, al capdavant, sembla no tindre suficient amb 10 assessors dels 11 que tenen assignats.

Segons la documentació a la qual ha tingut accés elDiario.es, els populars han sol·licitat una nova incorporació per a compensar la que ocupa la neboda de la exalcaldesa morta Rita Barberá, Asunción Corbín Barberá, ja que porta diversos mesos de baixa per malaltia. Així, dels 11 assessors que tenen en nòmina, 10 estan en actiu.

Encara que inicialment el PP va demanar la substitució de Corbín Barberá per la de la nova incorporació mentre aquesta seguira de baixa, la Intervenció General de l’Ajuntament va mostrar la seua “disconformitat” a la proposta, en corroborar que en el ple del passat 22 de desembre es va establir en 54 la plantilla de personal eventual destinada als diferents grups amb representació, llocs que “actualment estan ocupats”, ja que Corbín Barberá, investigada en el cas Azud, manté la seua plaça, però no exerceix la seua activitat perquè està de baixa.

“En conseqüència, no s’escau el nomenament proposat d’un nou personal eventual, en tant no es modifique a l’alça el nombre de llocs aprovats en els esmentats acords de ple de junta de Govern local, sense excedir el nombre màxim permés en la legislació vigent, ja que excediria del límit regulat en els acords municipals esmentats”, diu l’interventor.

Per aquest motiu, el grup popular sol·licitava que s'esmenara l'objecció posada de manifest per la Intervenció, la qual cosa implicava portar al ple d'aquest dijous la creació d'una nova plaça de personal eventual, de manera que en la pràctica poguera comptar amb els 11 que li corresponen en actiu, fins i tot tenint a 12 en nòmina. Tot això a escassos dos mesos de les pròximes eleccions.

Des de la delegació municipal competent, no obstant això, s’ha rebutjat la creació de la nova plaça, ja que l’acord impulsat inicialment va partir de la interpretació de la substitució de la treballadora en el mateix lloc que ocupava, cosa que rebutja la Intervenció, i no en un altre de nou creat a aquest efecte.

En el seu moment, la junta de Govern local va aprovar el nombre de personal eventual, les característiques i les retribucions, així com el nomenament de personal adscrit a diferents grups municipals i al gabinet de l’Alcaldia en funció de la representació de cadascun. En aquest sentit, la direcció de gabinet d’alcaldia té una retribució bruta anual de 70.374,74 euros; el secretari o la secretària de cada grup municipal cobra 69.043,38 euros bruts a l’any; i cada assessor municipal guanya 60.037,64 euros bruts a l’any.

En funció dels resultats electorals, a Compromís li corresponen 20 assessors, incloent-hi l’alcaldia; al PSPV li’n corresponen 12; al PP li’n toquen 11 assessors; a Ciutadans 8; i a Vox 3.

El PP insisteix en la substitució i esgrimeix una investigació del Síndic

Consultades fonts grup municipal popular per la qüestió, asseguren que el que han sol·licitat és cobrir la baixa per malaltia d'una persona que treballa en el grup: “S'ha sol·licitat una substitució, no la creació d'una nova plaça. La Junta de Govern Local va estimar un recurs de reposició del Grup Popular el 16 de desembre de 2022 en aqueix sentit quedant pendent executar aquest acord. La Cap de Servei de Personal i el Secretari de l'Ajuntament han emés informe favorable a aqueixa substitució en compliment de l'Acord de desembre”.

No obstant això, és l'informe de l'Interventor el que paralitza la tramitació i adverteix que s'ha de crear una nova plaça. Sobre aquest tema, el PP afirma que “l'informe de l'Interventor explica que la suspensió de l'expedient es deu a un defecte de la tramitació que pot ser esmenat encara que ara el govern municipal s'ha negat a complir amb la tramitació proposada per l'Interventor”.

A més, afigen que el Síndic de Greuges ha obert investigació per la inacció del govern municipal a l'hora de substituir una baixa per malaltia i va exigir al gener informe amb les “mesures adoptades per a aconseguir el compliment real i efectiu de l'Acord de la Junta de Govern Local de 16/12/2022.”

Segons els populars, “l'Ajuntament va respondre a aquest requeriment del Sindic de Greuges que estava tramitant un nou expedient per a procedir a substituir la plaça sol·licitada mitjançant nou Acord de la Junta de Govern Local”.