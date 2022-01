La Diputació de València, dirigida per l’esquerra, manté els mateixos festejos taurins que el PP en el contracte de la Plaça de Bous

La Diputació de València, dirigida pel PSPV i Compromís, amb el president socialista Toni Gaspar al capdavant, mantindrà els mateixos festejos taurins que el PP, partit defensor de la festa, en la Plaça de Bous de València.

La corporació provincial va adjudicar l’estiu passat el contracte nou a l’empresa Nautalia, que organitzarà els festejos taurins en l’arena del carrer de Xàtiva durant els pròxims quatre anys i tres possibles pròrrogues anuals.

El plec de condicions del contracte assenyala “la necessitat d’establir criteris que promoguen un increment en el nombre de festejos taurins, raó principal d’aquest contracte, així com una política d’abonaments i descomptes que afavorisquen la promoció de la festa entre la joventut i que posen de manifest l’agraïment a la fidelitat del públic de més edat i dels membres de les penyes taurines”.

A més, en comparació amb l’últim plec aprovat pel PP l’any 2015, concentra en la plaça de València les corregudes de maig i d’octubre, que fins ara es podien dur a altres localitats de la província. A més, l’empresa ofereix com a millora una correguda de jònecs addicional sense cavalls i una correguda de bous el 9 d’octubre. La Fira de Falles preveu quatre corregudes enguany (dues menys que fins ara), però els tres anys restants se n’afigen dues més, amb un total de sis, les mateixes que establia el contracte adjudicat pels populars.

On si que es produeix una diferència important respecte del contracte adjudicat pels populars és en els dies anuals d’ocupació per als esdeveniments taurins esmentats, que passen dels 60 de la concessió anterior als 20 actuals. Aquesta reducció de dies per a actes taurins a una tercera part permet a la corporació provincial tindre més disponibilitat per a organitzar un altre tipus d’esdeveniments, com ara concerts o espectacles en dies pròxims a dates assenyalades, en la línia de potenciar el vessant sociocultural de la plaça.

A més, Nautalia entregarà a la corporació provincial 36 entrades per festeig davant de les 493 que entregava l’adjudicatària anterior. Aquestes entrades estaran localitzades en la zona dels torils i no ixen habitualment a la venda.

Quant als paràmetres econòmics, l’empresa capitanejada per Rafael García Garrido abonarà en concepte de cànon 452.000 euros més IVA, molt per damunt dels 150.000 euros establits d’inici per la corporació i superior a les ofertes de Funtausa, Tauroemoción i l’UTE entre la FIT i Toreo, Arte y Cultura, la resta dels aspirants.

Tensions en l’esquerra per la tauromàquia

El tema de la tauromàquia ha sigut focus de polèmica entre els partits que sostenen el Govern d’esquerres en la Diputació de València, si bé és cert que les formacions més crítiques com Esquerra Unida i Podem ja no tenen representació en la corporació provincial, encara que sí que formen part del Pacte del Botànic. En el cas de Compromís, hi ha diferents corrents interns pel que fa als bous.

De la seua banda, el PSPV és el partit que s’ha mostrat més moderat a l’hora de tractar el tema de la tauromàquia, que genera tantes sensibilitats a favor i en contra.

Entre les polèmiques que hi ha hagut anys arrere entre els partits d’esquerres pel que fa als bous, destaca la recuperació el 2018 per part del PSPV dels guardons ‘Va de Bous’, instaurats pel Consell del PP d’Alberto Fabra en plena guerra pels senyals d’identitat.

També hi hagué tensió entre els grups municipals de Compromís i PSPV a l’Ajuntament de València després d’anunciar l’alcalde de la ciutat, Joan Ribó, la prohibició del bou embolat en les pedanies de València.