UGT anuncia a Colònia un acord laboral amb la direcció de Ford Almussafes condicionat a la fabricació de vehicles elèctrics

El sindicat UGT de la factoria Ford d'Almussafes ha anunciat un acord amb la direcció de l'empresa en el qual s'estableixen noves condicions laborals per a fer la planta valenciana més competitiva amb l'objectiu de tindre més opcions que se li adjudique la fabricació dels nous models elèctrics. La companyia té previst decidir el mes de juny en la seua seu de Detroit a quina planta europea, entre Almussafes i Saarlouis (Alemanya), encarregarà la producció dels nous models.

El sindicat majoritari, amb el seu delegat i president del comité d'empresa al capdavant, Carlos Faubel, es va desplaçar el dimarts 25 de gener a la seu de Ford Europa a Colònia per a negociar des d'allí les noves condicions laborals, un acord únicament aplicable si els vehicles elèctrics s'adjudiquen a Almussafes. L'organització ha fet públic l'acord en les xarxes socials i ha afirmat que "en breu" donarà tots els detalls de l'acord aconseguit.

Com va informar elDiario.es, la proposta inicial de l'organització sindical tindria una durada d'entre 4 ó 5 anys en què s'aplicaria una contenció salarial sempre que es recupere més tard la senda de l'IPC: "També estaríem disposats a parlar de mesures de flexibilitat condicionades a l'adjudicació d'aquests vehicles elèctrics i que no entrarien en vigor fins a l'any 2025 i a més volem avançar en matèria de teletreball, en la flexibilitat de la jornada laboral i la petició que s'establisca una plataforma on es tinga en compte la retribució flexible", va explicar José Luis Parra, delegat d'UGT i secretari del comité d'empresa.

Segons el portaveu sindical, "des de Detroit prendran una decisió d'on invertiran els seus dòlars i tot això es fa amb la intenció d'influir en aqueixa decisió i continuar assegurant que Almussafes és una planta fiable i estable".

El portaveu sindical va advertir que dels cinc models que fabrica actualment Almussafes (Mondeo, Transit, S-Max, Galaxy i Kuga) en dos anys tan sols podria quedar el Kuga, la qual cosa deixaria la planta valenciana en una complicada situació si no s'aconsegueix la fabricació dels models elèctrics.

Prèviament, la direcció de l'empresa va plantejar una baixada de salaris del 10%, reduir les vacances en una setmana i ampliar 30 minuts cada torn de treball, una proposta rebutjada per tots els sindicats.

En l'actualitat la planta de Ford a Almussafes compta amb una plantilla d'uns 6.000 empleats i dona treball de manera indirecta a unes 30.000 persones d'empreses vinculades al sector i proveïdores.

A principis de gener es va acordar un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) de 15 dies repartits en aquest primer trimestre que serà aplicable als 4.800 empleats de la planta de fabricació, quedant fora finalment el miler de treballadors de la planta de motors.

El Govern valencià ha inclòs una injecció econòmica de 13,2 milions d'euros en els seus pressupostos per al present exercici en favor de la multinacional Ford. Des de l'any 2012, la Generalitat Valenciana ha injectat a la multinacional un total de 161,6 milions d'euros, incloent els 13,25 previstos per a l'any que ve. L'any 2019 va ser amb diferència el rècord quant a la quantia aportada per l'administració autonòmica, amb un total de 27,3 milions d'euros.