Una editorial que publica autors nazis imparteix un seminari en un institut de Torrevella: “Una experiència gratificant”

“Una experiència gratificant per a la nostra editorial així com els assistents, tal com ens van transmetre”. Així descriu l’editorial EAS un seminari impartit fa poc en l’institut públic Mediterrani de Torrevella. L’editorial pertany a Manuel Quesada, autor de la conferència en el centre docent, i ha publicat nombrosos autors vinculats al moviment neonazi i d’extrema dreta europeu.

En un missatge penjat en el seu compte de Facebook el 24 de març passat, l’editorial ressenya la ponència de Quesada davant “molt joves” de primer de Batxillerat –n’apunta un centenar– de l’institut “interessats per diverses inquietuds sobre el món del llibre i sol·licitant assessorament de lectures”.

El compte de l’institut en la mateixa xarxa social també va ressenyar la conferència, sota el títol “El procés editorial”. Així doncs, “el ponent va explicar com a partir de la lectura de llibres es poden aconseguir els somnis com també una sèrie de coneixements i formació que l’escola actual no ens proporciona”.

“En general podem destacar que aquesta xarrada va potenciar en el nostre alumnat present una motivació en la lectura com a font de coneixement i plaer”, afig.

El catàleg de l’editorial inclou nombrosos teòrics de l’extrema dreta, com Ramón Bau, destacat fundador del Cercle Espanyol d’Amics d’Europa (CEDADE), un grupuscle neonazi fundat a Barcelona el 1966 i dissolt el 1993. Bau també ha encapçalat altres grups neonazis com el Cercle d’Estudis Indoeuropeus o Esdevindre Europeu.

Ramón Bau va ser jutjat per difondre idees genocides, associació il·lícita i un delicte contra els drets fonamentals, pretesament comesos utilitzant la tapadora de la llibreria Kalki de Barcelona. La Fiscalia demanava huit anys de presó, encara que el Tribunal Suprem finalment el va absoldre el 2011. Durant el judici davant l’Audiència Provincial de Barcelona, Bau es va declarar admirador d’Adolf Hitler i va negar l’Holocaust.

L’editorial EAS també ha publicat assagistes francesos de l’òrbita de l’extrema dreta com Alain de Benoist o François Bousquet, fundador d’una llibreria ultra parisenca. El catàleg inclou autors italians com Adriano Romualdi, membre del Moviment Social Italià, o el filòsof Julius Evola, autèntica referència del pensament neonazi europeu.

Un altre destacat autor antisemita d’EAS és el líder de l’organització feixista romanesa Legió de Sant Miguel d’Arcàngel i organitzador de la Guàrdia de Ferro, Corneliu Zelea Codreanu. La casa editorial, amb seu en la localitat alacantina de Guardamar del Segura, també ha publicat llibres de temàtica conspiracionista relacionats amb la pandèmia de la Covid-19.

L’autor del seminari en l’institut públic, Manuel Quesada, es presenta com a empresari, a més d’assessor tècnic immobiliari especialitzat en habitatge protegit i en el desenvolupament de projectes urbanístics.

Una iniciativa “autònoma” del centre

La Conselleria d'Educació, consultada per elDiario.es, s'ha desvinculat del seminari, organitzat “de manera autònoma” per l'institut de Torrevella. La direcció del centre va planificar diverses xarrades amb diverses editorials per a la dinamització de la seua biblioteca i, en el cas de EAS, el seu responsable “no va parlar de col·leccions de l'editorial sinó de processos d'edició.

El departament autonòmic d'Educació destaca que en els centres docents “no tenen cabuda activitats que impliquen la difusió de continguts d'odi i, menys encara, de publicacions que atempten contra els drets humans”. Les mateixes fonts recorden la recent creació d'una nova aula didàctica de memòria democràtica que inclou una guia sobre els vincles entre el règim franquista i l'Alemanya nazi.