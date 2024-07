Els ecologistes titlen de “propaganda negacionista” la reforma de la llei valenciana de canvi climàtic

Els ecologistes valencians creuen que les reformes proposades pel Govern valencià per a la llei de canvi climàtic són “propaganda negacionista” i alerten del greenwashing que suposen. El Govern de Carlos Mazón suprimirà els anomenats ‘impostos verds’, que graven les emissions contaminants i preveu una reducció dels tràmits per a la instal·lació d’energies renovables, en la mateixa línia que altres lleis presentades recentment –com el Pla Simplifica o les modificacions en urbanisme i costes–. Ho farà mitjançant la reforma de la Llei de canvi climàtic i de la Llei d’acompanyament als pressupostos del 2025, ja en fase d’elaboració.

Com va passar amb la taxa turística, el Govern del PP tardarà molt menys a eliminar un impost del que l’executiu del Pacte del Botànic va tardar a posar-lo en marxa. El nou text legal, en període d’exposició pública, suprimirà els impostos a les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, a les emissions de diòxid de carboni dels vehicles i l’impost a les grans superfícies comercials –per l’acumulació de vehicles que es dona en aquests espais–. La norma aprovada pel PSPV, Compromís i Unides Podem en la legislatura passada preveia la seua aplicació a partir del 2025, però, si s’aprova aquesta nova llei que proposa el Consell de Carlos Mazón, aquests impostos no arribaran a veure la llum.

L’agrupació ecologista Agró recorda que aquests tributs han de finançar la transició ecològica i planteja que el Consell “no vol posar-la en marxa”. “Assistim a la desarticulació d’una normativa per a combatre l’emergència climàtica en pro de l’assentament dels judicis i conductes negacionistes en els nostres òrgans de govern”, es pregunta el col·lectiu en un comunicat. La recaptació aniria a un fons per a la transició ecològica, que previsiblement salte per l’aire.

La plataforma posa el focus en la relaxació dels tràmits a les renovables, que ja es desenvolupa en altres mesures de l’executiu popular. La norma, com el corpus desplegat aquest primer any, insisteix en la pretesa necessitat d’inversió privada a la Comunitat Valenciana i en les traves burocràtiques, un supòsit que serveix per a la relaxació de controls administratius. El text parla de “traves i barreres innecessàries o desproporcionades i d’alguns preceptes que puguen suposar duplicitats, traves o barreres al desenvolupament sostenible de l’activitat econòmica”, insistint, novament, a combinar l’activitat privada amb el medi ambient.

Per als ecologistes, “persegueix blindar i perpetrar el desplegament irracional i injust de les renovables en benefici de les grans empreses multinacionals del sector elèctric”. La norma, insisteixen, “dona l’esquena als estudis i les recomanacions de la comunitat científica en matèria de canvi climàtic i limita la participació de la ciutadania en la implementació de polítiques i el desenvolupament de grans plans i projectes sobre el territori amb la supressió del Comité d’experts en canvi climàtic a la Comunitat Valenciana i de l’assemblea de ciutadania valenciana pel clima”.