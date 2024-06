Els municipis costaners de la Marina acceleren per a posar límit al creixement d’habitatges turístics

Les comarques de la Marina són un epicentre del turisme de sol i platja de la Comunitat Valenciana. Dins d’aquestes destaca la ciutat de Benidorm, la de més població i la que es caracteritza per un model urbanístic vertical, amb torres altes fonamentalment d’hotels i apartaments. Però els municipis veïns, tant a la Marina Alta com a la Marina Baixa, també tenen en el turisme una gallina dels ous d’or que, a causa del fenomen dels habitatges de lloguer turístic, pot acabar tenint un impacte negatiu sobre els residents. Contra aquest fenomen comencen ja a actuar els ajuntaments.

Entre aquests ajuntaments en destaquen tres, i de tres colors polítics diferents: la Vila Joiosa (PP), Altea (Compromís) i Calp (Som Calp). Tots tres han començat a organitzar-se amb els veïns i amb els sectors econòmics per a estudiar la situació dels habitatges turístics i per a posar límit a aquest fenomen. No volen que se’ls escape de les mans en un món globalitzat, però també marcat pel low cost, que aporta un benefici econòmic limitat, mentre repercuteix en conseqüències no volgudes com l’increment del preu de l’habitatge per als que no resideixen en aquests municipis només en vacances.

En el cas d’Altea, el 4 de gener passat, el ple de l’Ajuntament aprovava la suspensió durant un any de l’atorgament d’informes de compatibilitat urbanística per a habitatges turístics. La intenció ha sigut donar un temps per a reflexionar sobre l’escalada d’aquesta mena d’oferta turística, amb la intenció de diagnosticar, estudiar i participar amb la ciutadania, i així ordenar i regular l’habitatge turístic.

Actualment, Altea té censats uns 2.200 habitatges turístics que ocasionen els seus problemes, com la convivència entre turistes i habitants, l’escalada de preus de lloguer i compra dels habitatges –amb afectació especial per a la població més jove–, la gentrificació de les zones turístiques com el poble antic, o la concentració de residus. Davant aquestes problemàtiques, l’Ajuntament d’Altea ha impulsat un estudi, una proposta de regulació i un procés participatiu per a comptar amb l’opinió de tots els agents implicats en aquest fenomen, com són veïns, associacions i empreses, davant l’impacte social, econòmic i ambiental.

Aquesta setmana era l’Ajuntament de Calp el que anunciava que s’arromangava després d’informar que entre el 2023 i el que va del 2024 s’han incorporat més de 1.000 nous habitatges turístics, cosa que eleva el total fins a 5.365. És a dir, la cinquena part d’aquests habitatges s’han incorporat en els últims 16 mesos. Davant aquesta situació, l’Ajuntament de Calp ha constituït una comissió de treball tècnica i política multidisciplinària per a l’estudi de la situació residencial, amb l’objectiu d’analitzar les diferents solucions dins del marc competencial municipal, i aconseguir així que l’habitatge en la localitat siga “assequible i digne”.

Per això l’Ajuntament considera que “urgeix estudiar i regular la implantació de nous habitatges turístics” atesa la influència que la seua proliferació té en la resta de les solucions residencials. “Es tractaria d’impulsar una regulació del sector que done seguretat jurídica, però que també ordene l’allotjament turístic i evite activitats il·legals”.

L’últim municipi que s’ha assegut a intervindre en l’assumpte és la Vila Joiosa. En aquest cas, l’alcalde Marcos Zaragoza ha explicat que l’equip de govern local estudia suspendre, “de manera preventiva”, la concessió de llicències per a apartaments d’ús turístic situats en comunitats de propietaris amb la finalitat d’impulsar una regulació del sector “que oferisca seguretat jurídica, però que, també, ordene l’allotjament turístic i evite activitats il·legals, al temps d’anticipar-se davant un possible creixement desmesurat”. Zaragoza també puntualitza que aquesta mesura no impedeix la inversió agrupada ni tanca el mercat de l’habitatge turístic en el municipi. “Permetrà mantindre el posicionament de la Vila Joiosa com a destinació de turisme sostenible i no massificat”, sosté.

Actualment, hi ha registrats un total de 1.782 habitatges turístics a la Vila Joiosa amb una oferta de 7.830 places, i entre gener i maig del 2024 s’hi han incorporat 122 habitatges turístics, cosa que suposa una oferta de 558 places més.

“L’habitatge turístic és un fenomen que transcendeix la problemàtica de la convivència dels residents amb els visitants, per la qual cosa estem fent una anàlisi integral de la situació residencial de la Vila Joiosa per a adoptar les mesures oportunes amb la finalitat d’evitar o previndre una saturació del sector i la pressió consegüent en les infraestructures i els serveis públics”, conclou l’alcalde.