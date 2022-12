Els plans locals d’ocupació de Labora possibiliten que uns 6.000 valencians hagen trobat treball en 2022

Al voltant de 6.000 persones han trobat treball en la Comunitat Valenciana durant l'any 2022, a través de la seua participació en els 7 programes d'ocupació de Labora, el Servei Valencià d'Ocupació i Formació. El pressupost total dedicat a la contractació de 5.806 persones en l'Administració Pública valenciana ascendeix a 116 milions d'euros, quantitat cofinançada amb fons procedents del Servei Estatal Públic d'Ocupació (Sepe) i de la Unió Europea.

El desglossament per províncies és el següent: 1.574 llocs de treball a Alacant; 1.395 a Castelló; i 2.837 a València. Amb això, el Servei Valencià d'Ocupació i Formació busca recolzar, en conjunt, a les persones desocupades, incidint en aquelles amb majors dificultats d'inserció laboral.

També s'amplia la plantilla de les diferents entitats locals de la Comunitat Valenciana, millorant la seua prestació de serveis a la ciutadania d'una manera més eficaç i geogràficament més pròxima i inclusiva.

Cadascun d'aquests plans es dirigeixen a col·lectius específics, i s'emmarquen en diferents estratègies de Labora. Així, el programa Avalem Joves Plus, amb un pressupost d'uns 40 milions d'euros, ha beneficiat enguany a més de 1.500 joves d'entre 16 i 30 anys, cobrint vacants en entitats locals, com ara els ajuntaments. 968 d'aquests contractes tenien modalitat laboral, mentre que 537 van ser en pràctiques en entitats del Sector Públic Instrumental de la Generalitat Valenciana.

A més, Labora ha destinat uns 13,6 milions d'euros per a la contractació de 843 dones, per un període de sis mesos, en entitats locals de les seues respectives àrees geogràfiques. Tot això, en el marc d'actuació denominat Avalem Dones, buscant complir amb el principi d'igualtat, amb especial focus en les localitats de menor grandària, on la bretxa de gènere en el mercat laboral és més notòria.

Per part seua, el programa Avalem Experiència, amb una dotació pressupostària de 30.000.000 euros, ha fomentat la contractació de 1.433 persones majors de 30 anys en situació de desocupació, que han pogut treballar durant 12 mesos en diferents entitats locals valencianes. Labora ajuda així a un altre col·lectiu que compta amb dificultats d'inserció laboral.

Una altra estratègia destacada ha sigut Avalem Territori, gràcies a la qual 1.432 persones han sigut contractades durant sis mesos per a realitzar labors de conservació i manteniment d'espais naturals de la Comunitat Valenciana. També s'ha renovat el contracte a uns 300 Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODLs). Labora ha dedicat a totes dues actuacions uns fons per valor d'uns 23 milions d'euros.

De la mateixa manera, aquest mes de desembre ha finalitzat un procés selectiu dut a terme pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació, que ha suposat la contractació de 300 persones com a personal tècnic de captació i gestió de fons europeus destinats a pal·liar els efectes de la pandèmia. Així, ha destinat 30 milions d'euros amb l'objectiu que cap municipi de la Comunitat es quede arrere en la recuperació d'aquesta crisi.

És important remarcar que, per a poder formar part dels processos selectius de qualsevol d'aquests i altres programes d'ocupació, les persones interessades han d'estar inscrites en Punt Labora com a demandants d'ocupació, a més de mantindre convenientment actualitzada la seua fitxa personal perquè, en cas d'ajustar-se el seu perfil al requerit en aquests llocs de treball, poder aparéixer en els sondejos realitzats per Labora i les entitats beneficiàries. Alguns programes poden, no obstant això, requerir d'un procés d'inscripció diferent.

En cas de necessitar més informació sobre els diferents plans d'ocupació en les entitats locals valencianes gestionats per Labora, la ciutadania té a la seua disposició aquest enllaç. Per a rebre una orientació laboral personalitzada sobre aquestes i altres oportunitats d'ocupació, es pot sol·licitar cita prèvia ací.

En qualsevol cas, Labora informa periòdicament d'aquestes convocatòries i qualsevol altra informació útil a través del seu portal web, així com de les seues xarxes socials (@GVAlabora).