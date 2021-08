Els valencians estalvien 230 milions d’euros en un any i mig amb l’eliminació dels peatges en l’AP-7

El 31 de desembre de 2019 va ser l’últim dia que els usuaris de l’autopista valenciana de peatge (AP-7), que recorre el territori de nord a sud, van pagar per fer ús d’aquesta via ràpida. A partir de l’1 de gener, després de quasi mig segle de privatització i anys de reivindicacions, l’autopista –el mateix que passa amb l’AP-4 entre Sevilla i Cadis i tal com va passar fa un any amb l’AP-1 entre Burgos i Armiñón– va passar a dependre de l’Estat després de finalitzar la concessió que tenia Abertis.

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, va presentar dimecres les conclusions d’un nou informe de rendició de comptes ‘Complint’ relatiu al territori valencià i va subratllar que “aquest és el Govern dels drets i està treballant per accelerar la recuperació de la Comunitat Valenciana”.

Entre els aspectes ressaltats per la delegada va destacar que “la liberalització de l’AP-7 ha suposat un estalvi de 230 milions d’euros per a la ciutadania valenciana”.

A més, va assegurar que “hi ha 144 milions d’euros per a ampliar el bypass de València, que ja saben que és un dels trams amb més trànsit d’Espanya, i s’ha donat un impuls al soterrament del canal d’accés ferroviari”, un projecte que té un pressupost estimat de 400 milions d’euros, dels quals el Govern finança el 50%. Igualment, s’invertiran “121 milions d’euros en el Corredor Mediterrani, així com 42 milions del pla estatal d’habitatge”.

Sobre les crítiques que ha rebut l’executiu central pel greuge comparatiu que suposa per a la Comunitat Valenciana l’anunciada inversió de 3.300 milions d’euros en les ampliacions dels aeroports de Madrid i Barcelona, quan a València no s’ha executat per segona vegada el Pla de Rodalia per falta de fons, Calero va comentar que “hi ha sectors que sempre buscaran greuges amb altres comunitats, no ho trobaran amb mi”.

Sobre el canal d’accés en què el Govern inverteix el 50%, “és un projecte que estava parat molts anys, perquè no es podia fer, i el que s’ha fet ara és un altre projecte realitzable i, una vegada que es pose en marxa, tot anirà sobre rodes”.

Escut social

La delegada del Govern va apuntar que “91.975 persones de les tres províncies han rebut l’ingrés mínim vital, 55.839 adults i 36.136 menors”; i “909.240 pensionistes s’han beneficiat de la revaloració de les pensions d’acord amb l’IPC el 2021”. Gloria Calero ha ressaltat que “91.558 persones s’han beneficiat del complement de maternitat i/o del complement per a reduir la bretxa de gènere en les pensions” i “210,9 milions d’euros s’han destinat a polítiques actives d’ocupació per a la ciutadania valenciana”.

Pel que fa a les últimes dades d’ocupació publicades, la delegada ha raonat que “hui hi ha més de 3.000 aturats menys a la Comunitat Valenciana que el mes passat. Es tracta del tercer mes consecutiu en què l’atur registra rècord de descensos i això vol dir que la recuperació està consolidant-se”.

“La baixada de la desocupació al juliol ha anat acompanyada d’un augment de la contractació del 4,84%, perquè s’han signat 185.212 contractes a la C. Valenciana, cosa que en suposa 8.554 més que al juny, superior a la mitjana nacional (2,2%)”, ha explicat la delegada.

Respecte a les mesures de suport a les persones treballadores i empreses de la Comunitat Valenciana, Gloria Calero ha confirmat que “90.601 valencians de mitjana al mes s’han beneficiat de la pròrroga dels ERTO, per un import de 271,9 milions d’euros; i 18.913 valencians en ERTO s’han beneficiat del fraccionament del pagament del deute tributari derivat de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), per un import de 16,3 milions d’euros”.

Igualment, “647,1 milions d’euros s’han destinat a ajudes directes per als treballadors autònoms i les empreses dels sectors econòmics més afectats per la pandèmia” i “2.036 empreses han obtingut avals ICO per import de 499,3 milions d’euros des de gener; amb la qual cosa ja són 12.048,2 milions d’euros els que s’han destinat a avalar 64.749 empreses valencianes a través de la línia ICO COVID-19”.

D’altra banda, 726,7 milions d’euros s’han dedicat a prestacions extraordinàries per a treballadors autònoms i autònomes l’activitat dels quals s’ha vist afectada per la pandèmia i 53.411 s’han beneficiat de l’extensió d’aquestes ajudes”. Gloria Calero ha afegit que “4.141 valencians amb contracte fix discontinu de mitjana al mes s’han acollit a les mesures extraordinàries adoptades per a aquest col·lectiu en les diferents modalitats, per un import de 17,1 milions d’euros”. La delegada també ha recordat que “28,3 milions d’euros d’ajuda extraordinària s’han destinat als operadors que presten el servei de transport públic de titularitat d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que han experimentat una reducció d’ingressos a conseqüència de la crisi”.