FGV ampliarà el túnel per als vianants del carrer d’Alacant per prolongar la Línia 10 fins al Mercat Central i el Pont de Fusta de València

La Conselleria d’Infraestructures que dirigeix Salomé Pradas executa les obres de construcció de la connexió per a vianants subterrània entre les estacions de Xàtiva i Alacant amb l’objectiu de connectar la Línia 10 de tramvia (Alacant-Natzaret) a la resta de la xarxa de Metrovalència, una obra que fa a través de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Fonts d’FGV han informat a elDiario.es que, en l’actualitat, les faenes que l’empresa pública desenvolupa al carrer d’Alacant se centren en la construcció dels murs pantalles necessaris per a continuar les obres de soterrament. Aquestes faenes es duen a terme garantint l’accés a comerços i propietats afectades pels talls de trànsit i els itineraris alternatius senyalitzats, segons asseguren des de l’entitat.

El pressupost de l’actuació és de 16,5 milions d’euros, finançada amb Fons Europeus. La intervenció farà possible una connexió ràpida i fluida de les persones usuàries de les línies 3, 5 i 9 del metro per a fer transbord amb la Línia 10 del tramvia, i viceversa.

El pas per a vianants tindrà una longitud projectada superior a 250 metres i unirà a través del subsol totes dues estacions des dels vestíbuls, arrancant a cota de vestíbul en la banda d’Alacant i arribant a uns tres metres per davall del nivell de vestíbul de l’estació de Xàtiva, cosa obliga a disposar un nucli de comunicació vertical compost per una escala fixa i una altra de mecànica i un ascensor accessible per a persones de mobilitat reduïda.

Les obres, la finalització de les quals estava prevista per al pròxim estiu, es prolongaran uns quants mesos més, previsiblement fins a la tardor. El motiu, segons ha confirmat FGV, és que s’ha encarregat un modificat del projecte amb la idea que el mateix túnel servisca en un futur per a prolongar la Línia 10 pel centre històric per a connectar-la amb la 6 en el Pont de Fusta, tal com la va projectar a l’origen el PP.

D’aquesta manera, s’eixamplarà el túnel prou perquè que es puga fer aquesta connexió per a vianants entre les estacions d’Alacant i Xàtiva i perquè en el futur puguen passar els tramvies cap a Ciutat Vella, connectat amb l’estació subterrània l’estructura de la qual està ja habilitada en l’últim soterrani del pàrquing del Mercat Central, i seguint en direcció a les Torres de Serrans fins al Pont de Fusta.

Així doncs, quedarien connectats els Poblats Marítims amb el centre i, al seu torn, amb la zona nord-oest. Al mateix temps, es preveu la prolongació de l’actual Línia 6, que ara acaba a Torrefiel, prop de l’estadi Ciutat de València, fins a l’estació d’Entroncament a través de la ronda nord, recuperant un vell projecte de l’anterior etapa del PP denominat tramvia orbital, una línia circular per les rondes nord i sud de la ciutat.

De fet, l’executiu que presideix Carlos Mazón ha inclòs en els seus primers pressupostos una partida inicial per a dur a terme la prolongació de la Línia 10. Es tracta d’una assignació de 320.000 euros (de la qual es programen 70.000 euros per al 2024 i 250.000 per al 2025) destinada a l’estudi informatiu del projecte en el tram entre l’estació d’Alacant i la d’Entroncament.

Sobre les ampliacions de la Línia 10 cap a la zona del Marítim i prolongació a l’Hospital La Fe, FGV ha presentat els estudis de planejament a la conselleria, que està pendent de traure el projecte a informació pública.

Desdoblament entre Albereda i Colom

Quant al túnel central de Metrovalència, fonts d’FGV expliquen que està pendent d’adjudicació la redacció de l’estudi informatiu del projecte de duplicació del túnel central entre les estacions d’Albereda i Bailén.

Es tracta d’una de les actuacions més importants que planteja el Pla de Mobilitat Metropolitana de València (PMoMe), ja que consisteix a poder duplicar el túnel entre aquestes dues estacions per a millorar i incrementar les freqüències actuals del servei de metro i que Metrovalència puga continuar creixent.

L’estudi informatiu va eixir a licitació el maig, amb un termini de 30 mesos i un pressupost de 612.000 euros, i ha d’incloure diverses alternatives per a eliminar tant els punts de trenat de la xarxa actual de Metrovalència com el coll de botella que suposa el túnel entre les estacions d’Albereda i Colom i, d’aquesta manera, poder corregir les actuals limitacions d’explotació existents.