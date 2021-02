Un fiscal, una regidora i el líder valencià de CCOO: tan sols tres dimissions dels 13 polítics, sindicalistes i religiosos que es van colar en el procés de vacunació

El 27 de passat desembre es va engegar el procés de vacunació a la Comunitat Valenciana sota unes directrius clares del Ministeri de Sanitat en què queda establit l’ordre de vacunació a seguir en totes les autonomies.

Tal com va informar en el seu moment la Conselleria de Sanitat, els primers a administrar-se la vacuna serien els sanitaris que tracten de manera directa pacients amb coronavirus, així com les persones majors internades en residències i els treballadors sociosanitaris d’aquests centres. En cas de no poder accedir a aquest grup, es devia vacunar els del següent, és a dir, la resta d’empleats de Sanitat i persones majors de fora de les residències.

No obstant això, en les primeres setmanes de gener va començar a suscitar-se la polèmica al voltant de les vacunacions de determinats càrrecs que no pertanyen a cap d’aquests grups. La Conselleria de Sanitat va encarregar una investigació les dades de la qual es van fer públiques el 2 de febrer passat i en què va eixir a la llum que una desena de càrrecs públics s’havien colat en el procés. A ells es van sumar posteriorment tres casos més que van eixir a la llum posteriorment.

Dels 13, huit són polítics, tres són sindicalistes, un fiscal i fins i tot un bisbe, en concret el d’Oriola-Alacant. No obstant això, de tots ells tan sols tres han tingut la dignitat de fer una passa a un costat i deixar els seus càrrecs de responsabilitat.

Els primers a fer-ho, pràcticament al mateix temps, van ser la regidora de Sanitat de l’Ajuntament de Dénia, Cristina Morera, així com el fiscal en cap de Castelló, José Luis Cuesta, tal com va avançar elDiario.es. Morera es va vacunar amb alguns familiars el 12 de gener en la residència la Santa Llúcia, mentre que Cuesta va fer el mateix el 29 de gener en el centre de salut 9 d’Octubre, del qual és coordinadora la seua dona.

El secretari general valencià del sindicat Comissions Obreres (CCOO-PV), Arturo León, va presentar la dimissió el 10 de febrer passat arran d’haver eixit a la llum que es va vacunar el 15 de gener, abans de recuperar la seua plaça com a tècnic de riscos laborals a l’Hospital General d’Alacant.

La resta dels càrrecs que s’han colat en el procés, s’han aferrat als càrrecs. Un cas idèntic al de León és el del líder del Sindicat Mèdic d’Alacant, Víctor Pedrera, que de moment manté les seues funcions. Com va avançar aquest diari, Pedrera es va administrar la primera dosi el dia 9 de gener en el centre de salut de Sant Blai adscrit al departament de salut de Sant Joan (Alacant), malgrat que va ser el 18 de gener quan se’l va autoritzar a reincorporar-se a la seua plaça de metge de capçalera en l’ambulatori esmentat. A més, Pedrera també es va posar la segona dosi.

El tercer sindicalista que s’ha sabut que es va posar la vacuna abans que li tocara va ser Jesús García, secretari de Salut d’UGT, que es va vacunar el 12 de gener i el 3 de febrer a l’Hospital Doctor Peset de València. García va posar el seu càrrec a la disposició de la direcció del sindicat, que va rebutjar rellevar-lo.

D’altra banda, també es va saltar l’ordre Jesús Murgui, bisbe d’Oriola-Alacant, que es vacunava de manera irregular el 8 de gener passat a la Casa Sacerdotal d’Alacant amb la primera dosi de Pzifer contra la COVID-19 amb la seua germana i el seu cunyat. També ho va fer el vicari general de la diòcesi, Vicente Javier Martínez Martínez, i els sacerdots vinculats a la Casa Sacerdotal, recinte amb què Murgui comparteix equip mèdic, que va renunciar a rebre la segona dosi, alhora que rebutjava haver rebut “cap tracte de favor”.

La resta dels polítics que es van vacunar i que continuen aferrats al càrrec són els alcaldes del Verger, Ximo Coll, i dels Poblets, Carolina Vives, tots dos del PSPV, que es van vacunar junts el 8 de gener. També figura en la llista Luis Rubio, alcalde de Vilafermosa (PP), administrador de la residència en què es va vacunar, que es va incloure en la llista que es remet a Salut Pública.

Francisco López López, alcalde de Rafelbunyol (PSPV), es va vacunar el diumenge 27 de desembre amb una dosi que pretesament va sobrar al final de la jornada. L’alcalde de la Nucia, Bernabé Cano (PP), es va vacunar el 6 de gener en la residència Savia de la localitat, mentre que la regidora de Residents Estrangers de la localitat, Jessica Gommans (PP), va fer el mateix en la residència Montebello.

El regidor de Sanitat d’Oriola, José Galiana (PP), es va posar la vacuna sense autorització per a fer-ho i sense figurar en les llistes en la residència Savia de la localitat, i Ángel Ribes (PSPV), alcalde de Benlloc, va ser suspés de militància cautelarment després d’eixir a la llum la seua vacunació presumptament irregular.