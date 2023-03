La Fiscalia demana huit mesos de presó a un acusat d’increpar amb “ànim vexatori i racista” una xiqueta de 10 anys

El 2020, la Fiscalia va obrir 27 diligències d’investigació penal per delictes d’odi a la Comunitat Valenciana, segons la memòria del Ministeri Públic. Un d’aquests casos va ser el d’una menor de tot just 10 anys d’origen immigrant que va ser increpada per un home a la porta del seu col·legi. La família de la xiqueta també rebia insults racistes del presumpte agressor.

La secció de delictes d’odi de la Fiscalia Provincial de València sol·licita una pena de huit mesos de presó per a l’home, amb antecedents penals, que va increpar “amb ànim vexatori, racista i amb intenció de lesionar la seua dignitat” la xiqueta a la porta d’un col·legi de Setaigües (la Foia de Bunyol). L’acusat s’asseu en el banc dels acusats dimecres davant la secció tercera de l’Audiència Provincial de València.

Antonio C. R., segons l’escrit d’acusació del ministeri públic, passejava amb el seu gos el 30 de novembre de 2020 davant del centre educatiu quan es va topar amb la xiqueta i li va xafar la motxilla, que estava recolzada en la paret.

L’acusat va deixar que el seu gos pixara en la motxilla de la xiqueta “aüixant-lo perquè la menor s’espantara”. L’home li va dir “fava” i que “era roïna”. El pare de la xiqueta va denunciar els fets i la Fiscalia acusa Antonio C. R. per un presumpte delicte d’odi continuat.

Insults racistes “de manera habitual”

L’acusat “de manera habitual” increpava la família de la xiqueta, d’origen immigrant, “per motius racistes”. Cada vegada que s’encreuaven pel carrer, els amollava: “Moro de merda, ves-te’n al teu país” i els escopia.

Així doncs, el Ministeri Públic demana una condemna de huit mesos de presó, a més d’inhabilitació especial per a professió o ofici educatiu, en l’àmbit docent, esportiu i de temps lliure per un període de quatre anys.

La Fiscalia també sol·licita una responsabilitat civil de 500 euros, en concepte d’indemnització, per al denunciant, la dona i les filles.