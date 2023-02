Un fons voltor aprofita l’absència d’una dona de 82 anys per a buidar el seu pis de Cullera i canviar els panys

“Va ser una sensació molt desagradable per a ma mare, perquè era una cosa que no ens esperàvem, ens vam quedar desconcertats i bloquejats en tornar a casa i veure que estaven els panys canviats i no podíem accedir-hi. Era una impotència grandíssima, perquè no sabíem què passava. Ma mare està desfeta per totes les coses que ha perdut, no pel valor econòmic, sinó pel sentimental, perquè són els records de tota una vida”. V. F. explica així l’experiència que li ha tocat viure amb sa mare, fill de C. M., una dona vídua de 82 anys que ha sigut víctima de l’assetjament immobiliari d’un fons voltor, en concret, Global Pantelaria. El cas està judicialitzat gràcies a l’ajuda econòmica i legal de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de València i de la cooperativa de mediació El Rogle, l’advocada de la qual Adelina Cabrera porta l’assumpte.

Segons explica, “el 2013 el Banc de Santander notifica a C. M. l’inici del procediment d’execució hipotecària perquè no podia continuar fent front al pagament de les lletres”. L’afectada, no obstant això, recorre contra el procediment al·legant clàusules abusives i el jutge paralitza el procés, segons expliquen membres de la PAH.

“En Nadal del 2019, un any després de faltar el seu marit, C. M. va a passar les festes amb el seu fill, amb qui passa també el confinament de la pandèmia i va ser quan es van relaxar les mesures i va poder tornar a sa casa, quan va trobar el pany canviat i ja no va poder accedir a la que havia sigut la seua llar durant 50 anys, perquè un fons voltor que s’havia quedat el seu habitatge, fins aquell moment del Banc de Santander, va instar el desnonament sense ordre judicial”, explica Cabrera.

Per sort, en aquell moment estava acompanyada del seu fill, que relata els moments de nervis i desassossec: “No sabíem a qui recórrer, vam anar en un primer moment a la Guàrdia Civil, que al seu torn ens va dir que anàrem al jutjat, on tampoc ens van donar molta resposta. Ens van recomanar que contactàrem amb la PAH i va ser a partir d’ací que vam començar a esbrinar el que havia passat”.

Global Pantelaria, registrada el 2018, i relacionada amb el fons voltor nord-americà Cerberus, va adquirir 35.000 habitatges aquell mateix any del Banc Santander per 1.535 milions d’euros. Entre aquests, el de C. M., immers en l’esmentat procés d’execució hipotecària.

Cabrera comenta que Haya Real Estate és una de les societats que gestiona els actius de Global Pantelaria encara que no és clar quina entitat dona l'ordre del canvi de panys i el buidatge de l'habitatge: “Aquesta societat encarrega un informe ocupacional a una altra empresa, la qual envia un empleat a casa de C. M. els dies 23 de desembre, 28 de desembre i 30 de desembre de 2019, dies que és bastant habitual viatjar per reunir-se amb la família. Com que no estava aquests dies en l’habitatge, conclouen que l’habitatge no està ocupat, cosa que per a ells és prou, a pesar que no hi ha ordre de desnonament en el jutjat”.

Una vegada fetes aquestes comprovacions, Cabrera va presentar denúncia en el jutjat contra el fons voltor i la resta de les empreses implicades per considerar que es poden donar els delictes de realització arbitrària del dret mateix (actuar fora de les vies legals), violació de domicili, coaccions o assetjament psicològic immobiliari, danys i apropiació indeguda.

Segons explica, “de moment tan sols hi ha una advocada investigada en representació d’Haya Real Estates i, malgrat que demanem al jutjat que cridara a declarar més persones relacionades amb el fons i amb la resta de les empreses que hi intervenen, ho descarta i dicta interlocutòria de procediment abreujat pel qual demana a la Fiscalia i a les parts que es pronuncien i que presenten escrits d’acusació”.

Per aquest motiu, l’advocada d’El Rogle ha recorregut contra la interlocutòria per considerar que la instrucció és insuficient, ja que no té en compte la complexitat del responsable del possible delicte: “En aquest procés intervé el fons Global Pantelaria, Haya, l’empresa que fa l’informe d’ocupació i la que buida el pis”, explica.

Des de la PAH de València denuncien que “no es poden tolerar injustícies com aquesta, si no arriba a ser pel seu fill, C. M. s’hauria quedat al carrer” i insisteixen que “aquesta és la manera habitual de conducta dels diferents fons voltor que han adquirit actius dels bancs, assetgen i expulsen la gent de les seues cases sabent que no tenen ni els recursos ni els coneixements per a recórrer en els jutjats”.

Per aquest motiu reclamen “un pla de xoc per a evitar aquestes pràctiques, la nova Llei d’habitatge del Govern ha de protegir els ciutadans i perseguir aquestes pràctiques mafioses en la línia del que fa el nou decret aprovat per la Generalitat contra l’assetjament immobiliari”. A més, anuncien diverses accions immediates a peu de carrer per a difondre el cas de C. M. i un micromecenatge per a recaptar al voltant de 5.000 euros per a cobrir les despeses del procés judicial.