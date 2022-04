La Generalitat crea la Societat Valenciana d’ITV, l’empresa pública que gestionarà les inspeccions de vehicles que va privatitzar Zaplana

El Govern valencià va aprovar divendres el decret llei pel qual s’autoritza la creació de la Societat Valenciana d’ITV, l’empresa pública dependent de la Conselleria d’Economia que gestionarà el servei de la inspecció tècnica de vehicles a partir de l’1 de gener de 2023, una vegada acabe la concessió de 25 anys atorgada el 1997 per l’expresident Eduardo Zaplana (PP), operació per la qual està imputat en el marc del cas Erial.

El Govern valencià va notificar al setembre de l’any passat a les empreses concessionàries de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) que no renovaria els contractes una vegada finalitzada la vigència.

Segons la memòria econòmica per a la creació de la nova mercantil, la raó fonamental que avala aquest model de gestió directa “és la millora en la qualitat i el cost del servei que presta la Generalitat de la qual se n’hauran de beneficiar tots els usuaris”.

En aquest sentit, “l’enorme increment experimentat en aquest servei en els últims 25 anys fa que, en aquests moments, es tracte d’un servei públic d’una repercussió enorme quant a l’arribada a àmplies capes de la població que han d’utilitzar-lo”. Juntament amb això, “es presenta el superàvit que genera actualment el servei i que, en aquest moment, és la font dels beneficis obtinguts per les empreses concessionàries”.

Per això “la creació d’una nova entitat i l’adscripció del servei a aquesta permetrà, amb aquests recursos, plantejar i assolir el doble objectiu d’obtindre noves millores i inversions en el servei de manera que en millore la qualitat al mateix temps que reduir la tarifa que suporten els usuaris”.

Quant a la situació dels empleats, la memòria esmentada estableix que “la reversió dels diferents lots de concessió d’ITV donarà lloc a la subrogació de la major part del personal contractat per les societats concessionàries”.

Aquesta subrogació del personal pel nou ens gestor “suposa entre altres activitats, una auditoria de personal en què es comprove l’antiguitat de les contractacions dutes a terme per les concessionàries i es propose, sota els principis d’eficàcia i eficiència, una nova estructuració de la plantilla existent”.

L’anterior comportarà ineludiblement “la proposta de prejubilacions, readaptacions al nou lloc de treball i la constatació dels contractes laborals que s’hagen celebrat en el període que comprén els tres anys anteriors al venciment de la concessió, per a, si es considera oportú, procedir a l’eliminació o no del lloc”. El personal que finalment haja de subrogar la nova entitat “és de caràcter laboral, atés que prové d’empreses privades”.

Segons la informació “subministrada pels concessionaris, s’observa l’existència de 999 contractes laborals”. Per tant, “l’anàlisi a fer prèviament a la recepció de les concessions versarà sobre la situació del personal laboral i la proposta d’un conveni col·lectiu a aplicar a tot el personal de les estacions d’ITV a gestionar”.

No obstant això, “per a l’exercici 2022, de planificació i anàlisi de les qüestions relatives a les operacions derivades de l’acabament de les concessions i la continuació del servei per la nova empresa, es preveu la contractació de la gerència i de dos administratius partint dels salaris de l’Ivace en l’exercici 2021”.

L’aportació inicial a fer es compon del capital social de l’entitat per a la constitució, l’import previst de la qual ascendeix a 60.000,00 euros, i fons suficients per a fer front a les despeses i les inversions derivades de la creació de l’estructura organitzativa inicial i l’assessorament necessari per al bon fi de la reversió definitiva dels diversos lots: “Aquesta aportació per a fer front a les despeses d’explotació inicials pot ser compensada mitjançant la distribució de dividends de la societat en períodes posteriors. L’import total de l’aportació estimada ascendeix a 756.163,92 euros” entre indemnitzacions a unes concessionàries determinades per inversions, personal i despeses generals.

L’aportació d’aquest import de 756.163,92 euros no suposa un increment de despesa per a la Generalitat en l’exercici 2022, ja que els crèdits necessaris figuren consignats en el pressupost per al 2022.

Economia estima que els ingressos nets per a la Generalitat, descomptant les despeses i les inversions fetes per a l’ampliació de la xarxa d’estacions de les ITV, serien de 39,3 milions d’euros anuals.

Un servei llastrat per la corrupció del PP

El cas Erial, en què està imputat l’expresident de la Generalitat Valenciana i exministre Eduardo Zaplana juntament amb altres, es va obrir per investigar el pretés cobrament de 10,5 milions d’euros en comissions derivades de les concessions d’ITV i parcs eòlics a la Comunitat Valenciana, cosa que podria constituir delictes de suborn, blanqueig de capitals, malversació i prevaricació.

L’operació d’externalització d’un servei que era públic en els anys 90 del segle passat va servir perquè uns pocs anys després de les adjudicacions les concessionàries vengueren els drets per desenes de milions d’euros que són els que, al seu torn, s’haurien utilitzat per a pagar les mossegades a la trama internacional que s’investiga en el cas Erial. Sedesa, vinculada a la família Cotino, va vendre la seua concessió per 86 milions d’euros i la va repartir entre molts dels investigats ara.

L’adjudicació dels lots de les ITV, un dels epicentres del cas, es va dur a terme el 1997 i van resultar agraciats diversos empresaris que havien portat Zaplana de la mà al poder autonòmic valencià, facilitant el pacte entre Unió Valenciana i el Partit Popular (el conegut com a Pacte del Pollastre) després de les eleccions autonòmiques del 1995.

Un informe anterior de l’UCO va concloure que el repartiment posterior de les comissions va ser de 10,5 milions per a la trama internacional liderada per Eduardo Zaplana; 11,3 per al que va ser director de la policia amb Aznar Juan Cotino i 580.000 euros per a l’expresident de Bancaixa i de la Generalitat José Luis Olivas.