La Generalitat Valenciana busca la fossa comuna del camp de concentració franquista d’Albatera amb una prospecció arqueològica

La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha visitat divendres el camp de concentració franquista d’Albatera (el Baix Segura) amb motiu de l’inici de les faenes de prospecció i localització de fosses comunes en el terreny on van ser represaliats al voltant de 20.000 presoners i presoneres.

Aquest projecte compta amb una subvenció de la conselleria de 17.600 euros per a fer una anàlisi arqueològica dels terrenys ocupats pel camp de concentració franquista d’Albatera. La intervenció la va sol·licitar l’Ajuntament de Sant Isidre, municipi on està situat el recinte després de la seua segregació d’Albatera el 1993.

Entre abril i novembre del 1939, aquest camp de concentració es va utilitzar com a centre de classificació de presoners on van anar a parar, entre altres, tots els que no van poder exiliar-se en l’Stanbrook, l’últim vaixell que va eixir del port d’Alacant amb refugiats republicans. Les faenes van començar el 23 d’octubre passat en una parcel·la de 14 hectàrees on es preveu trobar la fossa comuna on van ser enterrats els presos assassinats o que van sucumbir a les pèssimes condicions de vida imposades per les autoritats franquistes.

Les faenes han consistit fins ara en una prospecció arqueològica completa amb mètodes no invasius. A partir dels resultats, s’estan executant sondejos mecànics per localitzar la fossa comuna. En el cas de trobar-se restes humanes, se les exhumarà i se les identificarà, per a la qual cosa caldrà un nou projecte.

La consellera ha assegurat que “a més de localitzar i exhumar les víctimes, la investigació d’Albatera busca aportar llum a una de les pàgines més cruels i doloroses de la postguerra”. La titular de Qualitat Democràtica ha recordat que “el camp es va desmantellar i va quedar sumit, com tants altres episodis, en l’oblit i la desmemòria”.

“Tot el que trobem en el camp ha de servir per a ampliar el coneixement d’aquesta pàgina de la nostra història i ajudar que la ciutadania descobrisca la importància històrica, patrimonial i memorialística d’aquest espai”, diu Pérez Garijo.

El projecte del camp de concentració d’Albatera s’emmarca en el compliment de la Llei de memòria democràtica de la Comunitat Valenciana i en la convocatòria d’ajudes de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica previstes per a projectes “que impulsen la identificació, la localització i la recuperació d’edificis, llocs, monuments o vestigis de la memòria democràtica i la difusió o la revaloració d’aquests”.