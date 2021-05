La Generalitat Valenciana reprén el projecte Construint Memòria amb l’homenatge a quatre víctimes de Sagunt de l’holocaust nazi

La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha destacat que aquests homenatges “no són exercicis de nostàlgia, sinó la posada en valor d’uns testimonis de coherència, fins al cost de la pròpia vida, que es projecta cap al present i el futur”.

La conselleria ha représ el projecte Construint Memòria, en pausa a causa de les restriccions per la COVID-19, amb l’homenatge a quatre persones de la localitat de Sagunt que van lluitar per la llibertat i pels valors democràtics, víctimes de l’holocaust nazi. Un acte en què han participat la consellera Rosa Pérez Garijo i l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno.

Durant l’acte, la consellera ha lliurat a representants de l’ajuntament els Taulells de la Memòria corresponents al projecte Construint Memòria, que se situaran en un lloc visible de la corporació municipal, “de manera que els seus noms i les seues històries queden per sempre en el record col·lectiu de la seua localitat”, ha insistit la consellera.

La cerimònia també ha comptat amb la presència de la secretària autonòmica de Qualitat Democràtica, Toñi Serna; el director general de Qualitat Democràtica, Iñaki Pérez Rico, a més de representants de familiars de les víctimes, de la delegació a la Comunitat Valenciana d’Amical Mauthausen, així com d’entitats memorialistes.

Pérez Garijo ha assenyalat que a través dels Taulells de la Memòria, amb els noms dels ajusticiats en els camps de concentració i extermini nazis, “volem fer justícia a la memòria d’uns individus concrets, amb noms i cognoms, però fem nostres unes biografies que són autèntiques lliçons de vida”.

La consellera de Qualitat Democràtica ha posat l’accent en la importància de “lluitar pels mateixos valors, conscients que les amenaces contra la llibertat estan sempre a l’aguait. Ells van lluitar i van morir perquè hui nosaltres poguérem ser lliures, i finalment el feixisme va ser derrotat”.

No obstant això, Pérez Garijo ha recordat que el feixisme “no va ser derrotat del tot ni en tots els llocs al mateix temps i no per sempre. Per tant, tenim un deute amb ells, el deute del reconeixement al seu sacrifici i, sobretot, l’obligació de continuar la lluita que ells van sostindre”.

“Hem de lluitar per aconseguir un món millor, on la justícia i la dignitat humana no siguen trepitjats per l’explotació, l’odi, la violència i la força”, ha recalcat Pérez Garijo.

Els saguntins homenatjats, víctimes de l’horror en el camp de concentració de Mauthausen, són Ramón Agustí Hervás, Juan Barberá Solá, Francisco García Ancejo i Andrés Villaplana Rius.