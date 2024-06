González Pons compara Pedro Sánchez amb una plaga: “Hi ha ofertes que no maten la bestiola, només l'engreixen”

El tancament de campanya del PP per a les eleccions europees és d'alta tensió. El darrer acte dels populars abans del 9J, celebrat a València, arriba ple de referències al president del Govern, Pedro Sánchez, en un to cada vegada més agressiu.

Mentre el cap de llista al Parlament Europeu, Dolors Monserrat, ha instat els ciutadans a votar per “donar-li on dol” al líder socialista -“Som el vot que més dol a Sánchez i per això cal donar-li on més li dol”-, el director de campanya i també candidat, Esteban González Pons, ha comparat el president amb una plaga.

L'europarlamentari valencià ha enunciat una mena d'anècdota en què ha comentat: “El meu pare una vegada va tindre una plaga a casa i el que va comprar en una coneguda cadena de supermercats...”, li va dir, “això no mata les bestioles, les engreixa”. A continuació, ha comparat “hi ha vots que no trauen Sánchez de la Moncloa, l'engreixen” i ha parlat d'“ofertes” jugant amb el doble sentit del producte del supermercat i la papereta electoral: “Hi ha ofertes que no maten la bestiola, només l'engreixen”. Per concloure la seua intervenció, l'eurodiputat i aspirant a la reelecció, ha convidat els ciutadans a votar perquè “Sánchez isca trist” de la Moncloa i no “amb Begoña”.