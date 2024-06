González Pons compara a Pedro Sánchez con una plaga: “Hay ofertas que no matan al bicho, solo lo engordan”

El cierre de campaña del PP para las elecciones europeas está siendo de alta tensión. El último acto de los populares antes del 9J, celebrado en Valencia, llega lleno de referencias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un tono cada vez más agresivo.

Mientras la cabeza de lista al Parlamento Europeo, Dolors Monserrat, ha instado a los ciudadanos a votar para “darle donde duele” al líder socialista -“Somos el voto que mas duele a Sánchez y por eso hay que darle donde más le duele”-, el director de campaña y también candidato, Esteban González Pons, ha comparado al presidente con una plaga.

El europarlamentario valenciano ha enunciado una suerte de anécdota en la que ha comentado: “Mi padre una vez tuvo una plaga en casa y lo que compró en una conocida cadena de supermercados...”, le dijo, “esto no mata los bichos, los engorda”. A continuación, ha comparado “hay votos que no sacan a Sánchez de la Moncloa, lo engordan” y ha hablado de “ofertas” jugando con el doble sentido del producto del supermercado y la papeleta electoral: “Hay ofertas que no matan al bicho, solo lo engordan”. Para concluir su intervención, el eurodiputado y aspirante a la reelección, ha invitado a los ciudadanos a votar para “que Sánchez salga triste” de la Moncloa y no “con Begoña”.